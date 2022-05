Wohlen Feuerwehr entdeckt bei Einsatz im Gewerbering eine Hanf-Indooranlage In Wohlen stiess die Feuerwehr bei einem Einsatz in einem Gewerbegebäude auf eine Hanf-Indooranlage. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt, es entstand ein grosser Sachschaden.

Am Dienstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, wurde der Feuerwehr Wohlen ein Brand in einem Gewerbegebäude gemeldet. All sich die Feuerwehr für die Löscharbeiten Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen musste, stiess sie auf eine Hanf-Indooranlage.

Noch ist die Brandursache nicht bekannt. «Im Vordergrund steht eine mangelhafte elektrische Installation der Hanf-Indooranlage», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung. Der Brand richtete grossen Sachschaden an.

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Der mutmassliche Betreiber, ein 37- jähriger Schweizer, konnte durch die Kantonspolizei Aargau ermittelt werden. (cwu)