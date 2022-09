Wohlen Alkoholisierter Rollerfahrer verletzt sich bei Selbstunfall leicht und muss ins Spital gebracht werden Am Mittwochabend ist ein Rollerfahrer selbständig in Wohlen gestürzt. Dabei hat er sich leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden.

Am frühen Mittwochabend meldeten sich mehrere Personen beim Polizeinotruf und teilten mit, dass an der Zentralstrasse in Wohlen ein Mann am Boden liege, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Umgehend wurden ein Rettungswagen sowie mehrere Polizeipatrouillen vor Ort aufgeboten.

Durch die ausgerückten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass der 37-Jährige mit einem Roller unterwegs war und dabei selbständig fiel. Dabei verletzte er sich gemäss Mitteilung leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert.

Beim Mann konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, der durchgeführte Atemalkoholtest ergab dann auch einen qualifizierten Atemalkoholwert, schreibt die Kantonspolizei weiter. Zudem wurde zur Abklärung eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Bei der Überprüfung der Fahrberechtigung des Lenkers konnte festgestellt werden, dass dieser über keinen, für diese Kategorie, erforderlichen Führerausweis verfügt. Der Lenker wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: