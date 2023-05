Wo steht die Bühne?

Festivalleiter erklärt das Argovia-Fäscht-Gelände in Wohlen

Nur noch wenige Wochen, bis das Argovia Fäscht beginnt. Bevor nun die Bühne aufgebaut wird, haben wir mit Festivalleiter Lorin Segrada die neue Location in Wohlen besichtigt. Er zeigt uns, wo die Bühne oder das Riesenrad stehen werden und was uns noch alles an der #partyvomjahr erwartet.