Wie steht es um das Grundwasservorkommen im Aargau? Ein Vergleich von Daten des Kantons zeigt: An 16 von 27 Stationen lag der Grundwasserspiegel am 19. Juni unter dem Vorjahreswert. 11 Stationen wiesen mehr Wasser auf.

Christoph Mahr ist der Grundwasser-Spezialist in der kantonalen Abteilung für Umwelt. Er schätzt die Lage als "kritisch", aber nicht prekär ein. Man müsse beobachten, wie sich das Wetter in den kommenden Monaten entwickle. Ein Sommer wie der letzte wäre problematisch, denn: "Wir haben teilweise wenig Reserve", sagt Mahr. Winter und Frühling brachten vielerorts nicht die erhoffte Linderung. Das Gefühl, dass es im Frühling viel regnete, trügt: In der Nordwestschweiz fiel gemäss Meteo Schweiz nur 70 bis 90 Prozent der normalen Niederschlagsmenge. Das Niveau des Grundwasserspiegels ist maximal durchschnittlich. Mahr prognostiziert: "Nach einem heissen und trockenen Sommer und Herbst hätten wir vielerorts eine prekäre Situation." Die Lage ist nicht überall im Kanton gleich kritisch: Entlang der grossen Flüsse, die viel Schmelzwasser führen, sieht es gut aus. Die meisten Freiämter Stationen in der Nähe der Reuss verfügen über leicht mehr Grundwasser als letztes Jahr.

Es bringt nichts, wenn eine Gemeinde Wasser spart und die andere nicht. Max Hauri, Gemeindeammann von Staffelbach

Seitentäler wie das Suhrental oder Teile des Fricktals könnten hingegen Probleme bekommen. Das Grundwasser hat sich nur minim erholt. In der Staffelbacher Suhrenmatten liegt der Spiegel fast zweieinhalb Meter unter dem Vorjahreswert. Im Februar betrug der Unterschied drei Meter. "Drei Meter sind viel", sagte Mahr damals zur AZ. Der Staffelbacher Gemeinderat hat die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung über das tiefe Grundwasserniveau informiert. "Wir hoffen, dass es nicht weitergeht wie letztes Jahr", sagt Gemeindeammann Max Hauri. Derzeit sind keine Wassersparmassnahmen geplant. Falls es Einschränkungen braucht, wünscht sich Hauri, dass sie regional koordiniert werden. Letztes Jahr habe das nicht funktioniert. Einige Gemeinden hätten ihren Landwirten uneingeschränkten Zugang zum Grundwasser gewährt, andere nicht. Hauri sagt: "Es bringt nichts, wenn eine Gemeinde Wasser spart und die andere nicht. Wir entnehmen das Wasser alle dem gleichen Grundwassersee." Als der Kanton den Bezug aus der Suhre in Staffelbach verbot, durften jene Bauern, die eine Entnahmebewilligung für die Suhre haben, eine gewisse Menge Wasser aus dem Gemeindenetz schöpfen. Wie die Gemeinde auf ein erneutes Verbot reagieren würde, ist noch unklar.

Sieben Fakten zum Grundwasser Das Grundwasser ist nebst den Seen der grösste Schweizer Wasserspeicher. Es deckt 80 Prozent der öffentlichen Wasserversorgung ab. Gut 10 Prozent (18 km3) des Grundwassers erneuert sich jährlich. Nachhaltig ist der Verbrauch, wenn maximal diese Menge entnommen wird. Von der als nachhaltig geltenden Menge verbraucht die Schweiz derzeit etwa 7 Prozent (1,3 km3). Dennoch kann es in Trockenzeiten lokal zu Versorgungsengpässen kommen. Die wichtigsten Grundwasservorkommen der Schweiz liegen unter den Flusstälern des Mittellandes und entlang der grossen Alpentäler. Im Grundwasser unter Ballungsräumen und landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten sind Qualitätsdefizite zu verzeichnen. Das Bundesamt für Umwelt erfasst und bewertet Qualität und Quantität des Grundwassers schweizweit. Quelle: Bundesamt für Umwelt