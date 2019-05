Schloss Habsburg: Der Grundstein für eine Weltmacht

Nicht nur gab die Burg dem Geschlecht seinen Namen, von hier aus begann auch der Aufstieg der Habsburger, indem sie Gebiete in der näheren Umgebung erwarben. Erst als die Grafen zwischen 1220 und 1230 immer mächtiger wurden, verliessen sie die Burg, welche ihnen von da an zu klein und wenig repräsentativ erschien.





Schloss Lenzburg: Zuhause von Grafen und Entdeckern

Schloss Wildegg: Stammsitz der Effinger

Im Schloss selbst sind 37 Wohn- und Arbeitsräume original eingerichtet, während es in der Schlosscheune verschiedene Spielmöglichkeiten für Kinder gibt. Im Erlachhaus befindet sich zudem ein Bistro.

Heute ist das barocke Schloss im Besitz des Kantons Aargau und ist mit all seinen Nebengebäuden und Gärten ein Erlebnisort für Geschichte und die Gartenkultur des 18. Jahrhunderts.

Das Schloss Wildegg wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts von den Habsburgern gegründet und befand sich während elf Generationen im Besitz der Patrizierfamilie Effinger.

Im Schlossmuseum werden mittelalterliche und neuzeitliche Lebenswelten in elf Themen gezeigt, wobei ausgewählte Mitglieder der Familie von Hallwyl vorgestellt werden.

Das Wasserschloss Hallwyl, welches – wie sein Name vermuten lässt – nur einen Sprung entfernt vom Hallwilersee liegt, ist eines der bedeutendsten Wasserschlösser der Schweiz.

Nach der Zeit des Schwabenkrieges, mehreren Jahren der Besatzung und der Einführung der Reformation war der Orden gezwungen, 1535 die Burg an die Berner zu verkaufen. 1804, ein Jahr nachdem Napoleons Truppen den Aargau wieder verlassen hatten, gelangte das Gebäude in den Besitz des Kantons Aargau.

In den Jahren 1971 bis 1973 wurde das unter Denkmalschutz stehende Schloss von den Nordostschweizerischen Kraftwerken (NOK, heute Axpo) zu einer Landgaststätte umgebaut, welche seither Gäste empfängt und eine beliebte Hochzeitslocation ist. 2017 hat die Axpo das Schloss an eine Privatperson verkauft.

Heute befindet sich das Schloss in Privatbesitz und ist öffentlich nicht zugänglich. Die benachbarte St. Wendelin-Kapelle befindet sich allerdings im Eigentum der Kirchgemeinde Beinwil.

Nachdem Klingnau etwa 30 Jahre nach seiner Gründung an den Bischof von Konstanz verkauft wurde, diente das Gebäude hauptsächlich als Sitz der Landvögte des Bistums, wobei auch der Bischof dort gelegentlich residierte.

Am 26. März 2018 wurde zudem das Hexenmuseum im Schloss eröffnet, welches zuvor in Auenstein zuhause war . Dieses informiert seine Besucher über die Geschichte, das Brauchtum und die Mystik der Hexen und veranstaltet unterschiedliche Kurse rund um das Thema.

Im Laufe der Jahre erwarben verschiedene Adelige und vornehme Familien die Herrschaft über das Schloss Liebegg, bis es 1946 in des Besitz des Kantons Aargau überging.

Die damalige Burg wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts durch die «neue Burg» ersetzt, welche Anfang des 17. Jahrhunderts vollständig in ein barockes Wohnschloss umgebaut wurde.

Am 21. April 2018 wurde das Schloss nach jahrelanger Sanierung wiedereröffnet. Heute können seine Räumlichkeiten für verschiedene Veranstaltungen von Firmen-Events bis zu Hochzeiten gebucht werden.

2006 ersteigerte der Inhaber der Firma Erowa, Hans Hediger, das Schloss für 2,72 Millionen und renovierte die Anlage in Begleitung der Denkmalpflege.

Im Jahr 1861 gelangte das Schloss durch Heirat in den Besitz von Hans von Hallwil und wechselte nach ihm mehrmals den Besitzer, wobei das Schloss durch mehrere grobe und historisch falsche Umbauten in einen maroden Zustand verfiel.

Nachdem die Berner Familie von May die Burg 1520 erworben hatte, wurde sie 1775 durch einen Grossbrand komplett zerstört. Carl Friedrich von May liess das Schloss daraufhin von seinem Vetter Carl Ashaver von Sinner neu erbauen.





Schloss Schöftland: Das schönste und älteste Gebäude seiner Gemeinde

Interesse an regionalen Produkten? Im Schlosspark findet jeden zweiten Samstag im Monat von März bis Dezember ein kleiner Markt statt.

Das Schloss Schöftland wurde im Jahr 1660 im Auftrag von Wolfgang von Müllinen, Herr zu Schöftland, erbaut. Dieser überliess das Schloss vier Jahre später seinem Schwiegersohn Johann Rudolf May, der das Gebäude 1840 verkaufte. Daraufhin wurde es als Zigarrenfabrik genutzt.

Blick in die Vergangenheit

Das Schlösschen Altenburg in Brugg hat seinen Ursprung um 370 nach Christus. An gleicher Stelle wurde damals unter Kaiser Valentinan I. ein römisches Kastell errichtet, welches wegen dem Einfall der Westgoten in Italien zwischen 401 und 406 schon wieder aufgegeben wurde.

Ende des 10. Jahrhundert liess Graf Lanzelin – vermutlich der Sohn vom Stammvaters der Habsburger, Guntram dem Reichen – aus den vorhandenen römischen Mauern eine kleine Burg errichten.

Von diesem ersten Wohnsitz zogen die immer mächtig werdenden Grafen später auf die grössere Habsburg um, die dem Adelgeschlecht seinen Namen verleihen sollte (siehe oben «Schloss Habsburg»).

Heutige Nutzung

Heute wird die Anlage des Schlösschens Altenburg als Jugendherberge genutzt. Nachdem 1938 die Gesellschaft Pro Vindonissa und die Aargauische Historische Gesellschaft das Areal kauften, wurde diese bereits 1943 im Turmhaus eingerichtet.

Die erhalten gebliebenen antiken Ruinen sind dabei in die heute bestehenden Gebäude integriert.





Landvogteischloss Baden: Das Gegenstück zur Burg Stein