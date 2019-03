2360 hat die Aargauer Polizei im letzten Jahr registriert. In welchem Monat passierten die meisten Unfälle? Welcher Wochentag war für Verkehrsteilnehmer am gefährlichsten? Wie hoch sind die Schäden, die durch Unfälle entstanden sind? Und in welchen Gemeinden gab es die meisten Unfälle pro Einwohner?