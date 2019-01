Vor einem Jahr war der Aargau mit einem regelrechten Steuerschock konfrontiert. Vier von zehn Gemeinden erhöhten damals die Steuern. Das hatte Folgen bis in den Grossen Rat, wo die SVP eine kantonale Steuersenkung forderte, um eine Erhöhung der Gesamtbelastung zu vermeiden. Sie kam damit aber nicht durch.

In diesem Jahr ist vieles anders. In 195 Gemeinden bleibt der Steuerfuss so wie letztes Jahr, drei senkten ihn gar leicht per 1. Januar 2019 (in der Grafik grün). Darunter sind mit Staufen und Geltwil zwei Gemeinden mit einem ohnehin schon sehr tiefen Steuerfuss. 13 Gemeinden mussten bzw. müssen raufgehen. In Buchs, Leutwil, Mägenwil und Wohlen ist die Diskussion allerdings noch nicht abgeschlossen (vgl. Grafik). In Buchs etwa kommt es am 10. Februar zum Urnenentscheid, in Wohlen am 24. März.