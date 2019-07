Auch in diesem Jahr haben es einige Aargauer Gemeinden geschafft, hochkarätige Gäste für die 1. August-Rede zu engagieren. Hier eine (nicht vollständige) Auswahl an interessanten Persönlichkeiten. Auf Politikerinnen und Politiker haben wir bewusst verzichtet.

Aargau Tourismus hat eine Liste mit zahlreichen Events zusammengestellt. Die Jüngeren und Junggebliebenen treffen sich am 31. Juli am Höllefäscht in Besenbüren.

Ja, aber nicht in der Gemeinde, in der ich wohne.

Der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) hatte sich 2017 einen Überblick über die offiziellen Feiern verschafft. Über 900 der angefragten 2254 Gemeinden nahmen an der Umfrage teil. Nur in 119 findet gar keine offizielle 1.-August-Feier mehr statt. Das entspricht einem Anteil von 13 Prozent. Als Gründe werden meist die verhältnismässig hohen Kosten, das fehlende Interesse der Bevölkerung und Schwierigkeiten genannt, freiwillige Helfer zu finden.

Auch wenn die Nationalfeier nur in wenigen Gemeinden abgeschafft wurde: Viele Schweizerinnen und Schweizer machen sich nichts aus der 1.-August-Feier. Nur eine kleine Minderheit begeht ihn bewusst als politischen Feiertag. Einige kommen vielleicht noch wegen der Gratiswurst, die meisten dagegen geniessen einfach den freien Sommertag. Auch für Politiker ist die Beteiligung am Nationalfeiertag keine Selbstverständlichkeit mehr. Im letzten Jahr berichteten wir über Spesenregelmente in Aargauer Gemeinden, wonach Gemeinderäte den Besuch einer 1.-August-Feier mit 35 bis 40 Franken pro Stunde verrechnen dürfen. Chefredaktor Rolf Cavalli fragte sich in seinem Wochenkommentar: Wer tut sich das noch an?

Warum feiern manche Gemeinden schon am 31. Juli?

19 an der Umfrage beteiligte Gemeinden zogen die Bundesfeier vor, liessen das Fest also bereits am 31. Juli steigen. Die meisten begründeten es damit, dass der eigentliche Feiertag so im privaten Rahmen gefeiert werden kann. Aus demselben Grund gaben viele Gemeinden an, den offiziellen Feierakt auf den Vormittag des 1. August vorverlegt zu haben.

Darf man dieses Jahr Feuerwerk zünden?