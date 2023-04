Wissenschafts-Olympiade Zwei Aargauer holen bei der Schweizer Biologie-Olympiade Gold Kilian Sintić und Nathan Böhler sind zwei der vier Gold-Medaillen-Gewinner der Schweizer Biologie-Olympiade. Im Finale stellten 18 Jugendliche ihr Wissen über die belebte Natur unter Beweis. Die Gewinner reisen im Juli an die Internationale Biologie-Olympiade in die Arabischen Emirate.

6 Bilder 6 Bilder Gold ging an (v.l.n.r.): Nathan Böhler (AG), Kilian Sintić (AG), Anthony Gillioz (VS) und Davide Petraglio (TI). Till Epprecht / Biologie-Olympiade

Pflanzenstängel mikroskopieren, Hufeisenkrebse bestimmen und kleine Katzenhaie sezieren. Das waren nur drei der vielfältigen Herausforderungen, die die 18 Jugendlichen im Final der Schweizer Biologie-Olympiade zu bewältigen hatten.

Vom 11. bis zum 16. April stellten die Jugendlichen dort ihr Wissen über die belebte Natur unter Beweis. Auch die laufende Forschung, die noch nicht im schulischen Klassenzimmer angekommen ist, war Thema der Biologie-Olympiade.

Am Ende resultieren vier Goldmedaillen-Gewinner. Zwei davon, Kilian Sintić (Kantonsschule Wettingen) und Nathan Böhler (Alte Kantonsschule Aarau), kommen aus dem Aargau. «Ich bin mit dem Gedanken hierhergekommen, dass ich etwas lernen will. Ich habe es gar nicht so sehr als Prüfungssituation wahrgenommen», sagt Sintić nach dem Final.

Unter den Bronze-Medaillen-Gewinnern befinden sich gleich drei Aargauer: Kilian Belohlavek (Kantonsschule Wettingen), Janna Brodbin (Alte Kantonsschule Aarau) und Leo Kilchenmann (Neue Kantonsschule Aarau).

Auf die vier Sieger wartet im Juli die nächste Herausforderung: Sie treten für die Schweiz an der Internationalen Biologie-Olympiade in den Arabischen Emirate an. Dank Kilian Sintić und Nathan Böhler ist der Aargau dort gleich doppelt vertreten.