Bertschi deckt mit Solaranlage 30 Prozent des Strombedarfs in Birrfeld ab

Der Logistiker Bertschi hat drei neue Photovoltaik-Anlagen am Terminal in Birrfeld eingeweiht. Mit einer Kapazität von jährlichen 240'000 kWh deckt der Experte in Chemielogistik rund 30 Prozent des Strombedarfes vor Ort ab. Dies schafft in erster Linie eine grössere Unabhängigkeit in der Stromversorgung, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung, ermögliche aber auch die Weiterverfolgung einer «ökologischen Betriebsführung», heisst es weiter: «Das strategische Unternehmensziel der CO 2 -Reduktion soll u.a. durch die Realisierung weiterer Photovoltaikanlagen an Bertschi Standorten». Ein weiterer Projekt ist am Hauptsitz in Dürrenäsch geplant.

Die neuen Photovoltaik-Anlagen der Bertschi-Gruppe in Birrfeld. Bild: ZVG

Insgesamt 40 Prozent des Strombezuges reduziert

Das Terminal in Birrfeld ist ein Containerumschlag zwischen Strasse und Schiene. Nebst dem Terminal versorgen die drei PV-Anlagen auch ein Bürogebäude, eine Containerwerkstatt und eine Tankreinigungsanlage mit Strom. Die Tätigkeiten der Bertschi-Gruppe in Birrfeld sind energieintensiv, der Gesamtstromverbrauch beträgt 750’000 kWh (in etwa den Jahresverbrauch von 187 Haushalten). Mit weiteren Optimierungen und Anlageerneurungen will das Unternehmen weitere 10 Prozent Strom einsparen.