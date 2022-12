Zofinger Firma lanciert Automationsmodule in den USA und in Portugal

Die im letzten Herbst gebildete IAR Group mit Sitz in Zofingen lanciert in den USA und in Portugal zwei ihrer in der Schweiz entwickelten Automationsmodule. Gemäss dem Motto «Think Globally, Act Locally» werden die Module dort produziert, wo sie verkauft werden. Damit macht die IAR Gruppe einen wichtigen Schritt zur angekündigten Nutzung von Synergiepotenzialen der drei Gruppenunternehmen.

«Ich freue mich sehr, dass wir nun zwei unserer in der Schweiz entwickelten Automationsmodule auf dem Markt in den USA und in Portugal lancieren können», sagt Sébastien Perroud, CEO der IAR Group. Konkret geht es um die von der Bachmann Engineering AG in Zofingen entwickelten Automationslösungen «Bachmann MovingDevice» (BMD) und «Bachmann LoadingStation» (BLS), die beide hauptsächlich im Bereich der vollautomatischen Beschickung von CNC-Maschinen, Montagestationen und Produktionsanlagen eingesetzt werden.

Die beiden Automationsmodule sind speziell für die kollaborativen Roboter (sogenannte Cobots) von Universal Robots geeignet; es können aber auch andere Roboter integriert werden. (cwu)