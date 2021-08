Wirtschaftskriminalität «Autokönig» Santoro kämpft vor Obergericht: «Ich habe nichts Illegales getan» – doch ihm drohen sieben Jahre Gefängnis Riccardo Santoro stand diesen Mittwoch vor dem Obergericht. Er kämpfte für seine Freiheit, während die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Gefängnis forderte. Der Garagist soll mit zig kriminellen Täuschungen verheimlicht habe, dass sein Geschäftsmodell nicht rentierte und damit Schaden in Millionenhöhe angerichtet haben.

Riccardo Santoro (l.) vor dem Obergericht. TeleM1

Es war ein Monsterprozesstag am Aargauer Obergericht. Etwa um 19 Uhr abends, nach zehn Verhandlungs-Stunden, fragte der Verteidiger, ob er seine Replik aufs Plädoyer der Staatsanwaltschaft heute noch halten müsse. Er musste. Das Gericht wollte den Fall am Mittwoch fertig verhandeln.

Vor Obergericht stand Riccardo Santoro, von den Medien zum «Autokönig» erhoben. Er wurde bekannt, weil er ein Modell entwickelt hatte, bei dem Luxusautos ein vielfaches günstiger als bei der Konkurrenz geleast werden konnten. Und bei dem die Kunden das Auto vor Vertragsende gegen andere Luxusschlitten umtauschen konnten, ohne den Rest des Leasings bezahlen zu müssen.

Riccardo Santoro (l.) steht 2021 vor dem Obergericht. TeleM1

Das Modell lockte Promis und Autoliebhaber aus der ganzen Schweiz in die Garage von Santoros SAR Premium Cars in Dintikon. Nur: Das Geschäftsmodell rechnete sich nicht. Innert etwas mehr als vier Jahren häufte Santoro einen Schuldenberg von über 30 Millionen Franken an.

Kriminell geworden, um Schulden zu verheimlichen?

Um das Desaster zu verheimlichen, soll Santoro nun immer dreistere kriminelle Methoden angewandt haben. Insbesondere seinem Geschäftspartner, der damaligen Fidis Finance SA, gegenüber. Darum wurde er 2019 vom Bezirksgericht Lenzburg zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.

Wegen gewerbsmässigen Betrugs, Misswirtschaft, Veruntreuung, Urkundenfälschung und ungetreuer Geschäftsbesorgung. Und die Fidis erhielt Schadenersatz von 12,6 Millionen zugesprochen.

Doch die ganzen Vorwürfe seien falsch, beteuerte Santoro nun vor Obergericht. Er trat dabei äusserst redegewandt auf, hatte auf jede Frage der Richters eine deutliche und ausführliche Antwort parat.

Santoro stellte sich auf den Standpunkt, die Fidis hätte von sämtlichen Machenschaften gewusst. Ja sie hätte bei den kriminellen Taten sogar mitgeholfen. Es waren zig Straftaten angeklagt. Zig Tricks, die sich Santoro ausgedacht haben soll, um die Geldprobleme zu vertuschen. Sie alle ausführlich zu umschreiben, würde diesen Rahmen sprengen. Darum sollen nur einige genannt werden.

Der Kern von Santoros Modell, nämlich Fahrzeuge vor Vertragsende zurückzunehmen: Davon soll die Fidis gar nicht gewusst haben. Und es sei ganz bestimmt nicht vorgesehen gewesen. Ausserdem soll Santoro, je schlimmer die finanziellen Aussichten wurden, immer mehr vorzeitige Rücknahmen verheimlicht haben, um die Bilanz aufzubessern. Und er hätte diese Autos dann verkauft, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt, gemäss Fidis, damals noch gar nicht ihm gehört hätten.

Santoro soll Fahrzeugnummern gefälscht haben

Ein weiterer Punkt der Anklage: Santoro soll Fahrzeugnummern gefälscht und so dasselbe Auto doppelt verleast haben. Das soll er zumindest so der Fidis gemeldet haben. Oder Santoro soll sogar Autos frei erfunden und in seinem Inventar aufgeführt haben, damit die Firma den Schein erwecke, erfolgreich zu sein.

Als der Fidis nach und nach Zweifel an der ganzen Geschichte aufkamen, schickte sie jemanden nach Dintikon. Und es stellte sich heraus: Gerade einmal ein Drittel der Fahrzeuge, die hätten dort sein sollen, waren tatsächlich auch dort.

Da zog die Fidis die Notbremse. Tags drauf kam es zu der berüchtigten Aktion, als sie mit 17 Sattelschleppern auffuhr und alle Autos abholte, um den Schaden zu minimieren.

Der Oberrichter wollte zu Beginn seiner Befragung von Santoro wissen, ob er denn nicht gemerkt hätte, dass sich sein Business-Modell nicht rechnen würde. Oder ob er nicht zumindest eine Risikoanalyse gemacht hätte. Beides verneinte Santoro. Er habe bis zuletzt daran geglaubt dass sein Modell funktionieren könnte. Er räumte aber ein, dass er zu diesem Zeitpunkt selbst überfordert gewesen sei, man hätte das Modell noch weiterentwickeln müssen.

Der Staatsanwalt widersprach: Es sei bereits im ersten Geschäftsjahr klar geworden, dass das Ganze nicht aufgehen würde. Trotzdem habe Santoro weitergemacht. Er habe sich von seinem kurzzeitigen Erfolg - tatsächlich hatte die Fidis zu Beginn schnell viele Kunden - berauschen lassen, habe nicht mehr aufhören können und dabei eine unheimliche kriminelle Energie entwickelt.

Vielleicht habe er für kurze Zeit seinen Realitätssinn verloren, räumte Santoro ein. Aber er blieb bei seiner Version: Die Fidis habe von allen Taten gewusst, sie sei daran beteiligt gewesen, nichts davon sei illegal gewesen. Und wenn doch, habe er sich dazu hinreissen lassen, um zusammen mit der Fidis die ganze Unternehmung zu retten.

Fidis-Vertreter zerzaust sämtliche Einwände

Auch die Fidis war am Prozess von einem Anwalt vertreten. Mit einem beeindruckenden Redeschwall ging er in die Gegenoffensive über. Der Tenor dabei: Sämtliche Aussagen von Santoro seien erstunken und erlogen und sie würden in keinster Art und Weise irgendeinen Sinn ergeben.

Die Fidis habe nichts von den ganzen Machenschaften gewusst, sie sei aufs «perfideste» hintergangen worden und, quasi als Krönung des Ganzen, würde Santoro nun dem Opfer auch noch die Schuld an dem Ganzen geben. Dabei gebe es keinerlei Beweise, dass irgendwas, das Santoro oder sein Anwalt behaupteten, stimmen würde.

Ähnlich der Tenor der Staatsanwaltschaft: Santoro würde immer allen anderen die Schuld geben: Seinen ehemaligen Mitarbeitern, nun auch der Fidis. Nur nicht sich selbst. Die andern hätten seine Firma zerstört, nicht er selbst mit den über 30 Millionen Franken Schulden, die er angehäuft hatte. Und in seiner juristischen Abwehrschlacht sei Santoro nun mit haltlosen Behauptungen auf alles und jeden losgegangen, um Chaos zu stiften und von seinen eigenen Taten abzulenken.

Der Staatsanwalt forderte sieben Jahre Gefängnis statt sechs. Zu einem Urteil kamen die Oberrichter noch nicht. Nächste Woche wird über das weitere Vorgehen entschieden.