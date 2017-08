In der Heimatgemeinde von Doris Leuthard, in Merenschwand im Freiamt, nimmt man die Rücktritts-Ankündigung so zur Kenntnis, wie man über all die Jahre mit der prominenten Bewohnerin umgegangen ist: gelassen. Gemeindeammann und CVP-Parteikollege Hannes Küng erfuhr aus dem Fernsehen von Doris Leuthards Ankündigung, spätestens Ende 2019 zurückzutreten. Überrascht sei er höchstens von der Selbstverständlichkeit gewesen, mit der sie ihre Pläne erstmals offengelegt habe, sagt der Gemeindeammann von Merenschwand. So etwas wie einen Doris-Leuthard-Effekt spürte Hannes Küng jeweils dann, wenn er irgendwo in der Schweiz seinen Wohnort nannte. Sein Fazit: «Merenschwand war noch nie so bekannt wie jetzt.» Es sei schön, als kleiner Ort in der Landesregierung vertreten zu sein, auch wenn sich daraus politisch kein Nutzen ziehen lasse. «Wir können nicht mit einem Anliegen zu ihr gehen und den Bundesrat bemühen.» Auch für das Standortmarketing hat Merenschwand Leuthards Popularität und Bekanntheit nie genutzt – nicht nur aus Diskretionsgründen, wie Küng sagt. «Das war nie nötig, wir sind auch so schnell genug gewachsen.» (mbü)