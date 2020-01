Wird der Aargau zum Wasserstoff-Kanton? «Mit Elektroautos beruhigt man nur das Volk»

Ein lautes Zischen, Wasserdampf qualmt aus dem Boden neben dem ­Steamreformer. Hier am Ufer des Aabachs in Lenzburg spaltet die Messer Schweiz AG Erdgas auf und stellt so Wasserstoff her. Sie ist Marktführerin hierzulande. Geschäftsführer Hans Michael Kellner posiert für unser Foto neben der Anlage. Jetzt verschwindet er in der Dampfwolke. Als er wieder auftaucht, ist seine Brille beschlagen. Den Weitblick aber raubt ihm das nicht.

Sie sagen, in 25 Jahren ist Wasserstoff für unsere Mobilität wichtiger als Elektrizität. Heute aber gibt es nur eine einzige H2-Tankstelle im ganzen Land. Sind Sie von Sinnen?

Hans Michael Kellner: (Lacht) Nein, das bin ich nicht. Natürlich ist das derzeit schwer vorstellbar. Denn die Elektromobilität boomt. Aber sie ist in erster Linie eine schnelle Lösung in einem Augenblick, in dem der Druck aus der Gesellschaft stark zunimmt.

Wie meinen Sie das?

Im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotoren haben Elektrofahrzeuge einen besseren Wirkungsgrad. Der verwendete Strom kommt hauptsächlich aus thermischen Kraftwerken und diese haben nun mal den besseren Wirkungsgrad. Was vergessen geht, ist das Vorher und das Nachher.

Also der Abbau seltener Erden und Metalle wie Kobalt und Lithium für die Batterien und irgendwann die Entsorgung derselben?

Genau. Während ein konventionelles Auto eine Batterie von vielleicht 6 Kilogramm braucht, wiegt die eines Elek­troautos rund 600 Kilogramm. Für den Abbau der Rohstoffe werden Unmengen an Chemie eingesetzt. Wenn man sich die Bilder der Minen in Südame­rika, Asien oder Afrika anschaut, stehen einem die Haare zu Berge. Anstatt der Luft verschmutzt man den Boden.