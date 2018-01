«Zum andern hatten von den 31 an einer Fusion beteiligten Gemeinden 20 Ortsteile im Jahr 2017 immer noch einen tieferen Steuerfuss als vor dem Zusammenschluss. Fünf Ortsteile hatten einen gleich hohen, sechs Ortsteile einen höheren Steuerfuss als vor dem Zusammenschluss.»

Noch etwas fällt auf: Bei bevölkerungsmässig kleinen Gemeinden und bei Gemeinden von unterschiedlicher Grösse können die Entlastungen bei den Verwaltungskosten stark durchschlagen, so Reichlin. Kleine Gemeinden haben nämlich vergleichsweise hohe Pro-Kopf-Kosten in der Verwaltung, die sich bei einer Fusion reduzieren lassen. Je nach Konstellation, sagt Reichlin weiter, können sich auch Entlastungen in anderen Bereichen ergeben, zum Beispiel bei Feuerwehr oder Schulen.