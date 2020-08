«Wir tragen den Aargau nicht nur im Namen, sondern im Herzen»: Wie die NAB zur grössten Regionalbank wurde

Am Hauptsitz der NAB in Aarau steht die Büste in der Schalterhalle: Heinrich Zschokke war einer der Gründer der "Zinstragenden Ersparniskasse für die Einwohner des Kantons Aargau", die 1812 durch die Gesellschaft für vaterländische Kultur gegründet wurde. Jeder, auch der einfach Bauer oder Handwerker sollte mit dieser Einrichtung die Möglichkeit haben, sein hart erarbeitetes Geld sicher anzulegen. So sollte verhindert werden, dass das Vermögen in einer Zeit, die vor allem geprägt war von Armut und Not, verloren geht.