«Wir sind auf der Hut»: Die Schulschliessung im Aargau ist «Ultima Ratio»

Schulschliessungen Eine komplette Schulschliessung wie im Frühling wollen weder Bildungsdirektor noch die Lehrpersonen. Falls Fernunterricht aber wieder nötig werden sollte, könnte man differenzieren zwischen den einzelnen Stufen. Auf der Sekundar stufe 2 wurde diese Woche aus der Ferne unterrichtet, weitere solche Phasen seien nicht auszuschliessen, sagt Bildungsdirektor Alex Hürzeler.

Zuerst würden Kantons- und Berufsschulen in den Fernunterricht geschickt, danach die Sekundarschulen und erst ganz zuletzt die Primarschulen und Kindergärten. «In der Volksschule ist Fernunterricht deutlich her aus fordernder und schwieriger

als an Mittel- und Berufsschulen», so Hürzeler.

«Nur Betreuung zu organisieren, reicht vielleicht nicht»

Das sieht auch Lehrerverbandspräsidentin Kathrin Scholl so: «Manchen Kindern tut der Fernunterricht gar nicht gut.» Käme es zur Schliessung von Primar- und Sekundarschule, müssten die Schüler mindestens die Möglichkeit haben, in der Schule arbeiten zu können, die Jüngeren auch in kleinen Gruppen.

«Nur die Betreuung zu organisieren, reicht vielleicht nicht. Es braucht eine Schulung in Kleingruppen für jene, die das brauchen», so Scholl. Hybridunterricht, bei dem ein Teil der Klasse im Fernunterricht ist und der andere in der Schule, sei zwar auch eine Möglichkeit. Das wurde teilweise an der Sekundarstufe 2 so gemacht. «Auf Dauer ist diese Form aber für Schüler und Lehrpersonen sehr anstrengend», so Scholl. (eva)