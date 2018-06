Wer ist geeignet für den Ständerat, wer hat die besten Chancen? Diese zwei Fragen standen im TalkTäglich bei Tele M1 im Fokus. Hansjörg Knecht, der als SVP-Kandidat feststeht, Andre Rotzetter, der den CVP-Wahlkampf organisiert, und Gabriela Suter, die seit kurzem die SP Aargau präsidiert, diskutierten dies mit Moderator Kaspar Loeb.

Dieser wollte von Knecht wissen, warum er nach der Niederlage gegen Philipp Müller 2015 nun der richtige Kandidat sei. Der SVP-Nationalrat antwortete, er sei Unternehmer und wolle etwas bewegen. Knecht gab sich moderat und versprach, er würde sich dafür einsetzen, «dass alle genügend Arbeit haben und einen gerechten Lohn dafür erhalten».

Für einen Ständeratssitz muss der SVP-Mann in der Mitte Stimmen holen, wie dies SP-Frau Pascale Bruderer gelang. Knecht verwies darauf, dass er bei den Nationalratswahlen 2015 am zweitmeisten Stimmen auf der SVP-Liste erhalten habe. Ganz staatsmännisch merkte der Kandidat an, er sei hart in der Sache, aber sehr konsensfähig.

CVP tritt mit nur 8,5 Prozent an

Mit einem Wähleranteil von 38 Prozent im Jahr 2015 kann die SVP auf eine starke Basis bauen. Bei der CVP sieht dies mit lediglich 8,6 Prozent anders aus – trotzdem wolle man nächstes Jahr mit einer Ständeratskandidatur antreten, sagte Wahlkampfleiter Andre Rotzetter. «Es geht nicht darum, wie viele Stimmen die Partei macht, sondern wie gut man akzeptiert wird über das eigene Lager hinaus», hielt er fest.