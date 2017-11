Regierung besorgt über GE-Pläne

Auch nach der Information der Investoren macht General Electric keine Angaben, was das Sparprogramm für den Aargau bedeutet. «Wir wissen nicht mehr als das, was GE-Chef Flan-

nery am Montag den Investoren mitgeteilt hat», sagt Urs Hofmann auf Anfrage. Wie viele Stellen an welchen Standorten gefährdet seien, habe die GE-Führung dem Regierungsrat bisher nicht mitgeteilt. Aus börsenrechtlichen Gründen sei man auf den 13. November verwiesen worden, sagt Hofmann und ergänzt, nun habe das Unternehmen konkretere Informationen in rund drei bis vier Wochen in Aussicht gestellt. In einer Mitteilung äussert sich die Regierung allerdings heute schon «besorgt über das von GE angekündigte Spar- und Restrukturierungsprogramm im Bereich Power».

Man befasse sich bereits seit Anfang August intensiv mit den möglichen Auswirkungen Restrukturierung auf die Standorte im Kanton. «Es ist zu befürchten, dass in einem grösseren Ausmass auch Arbeitsplätze im Aargau betroffen sein könnten», wird Hofmann in der Mitteilung zitiert. Auf Nachfrage der AZ sagt er: «Wenn GE nun Einsparungen in Milliardenhöhe ankündigt, ist für mich klar, dass auch die Schweiz betroffen sein dürfte.»

Als sich im Spätsommer die Anzeichen verdichteten, dass GE eine grössere Umstrukturierung plant, hätten der Regierungsrat und Bundesrat Johann Schneider-Ammann unverzüglich mit der Konzernspitze Kontakt aufgenommen. Ziel war es, Informationen zu den möglichen Auswirkungen auf den Werkplatz Schweiz und die Standorte im Aargau zu erhalten.

Arbeitsgruppe eingesetzt

Mitte Oktober, also noch vor dem AZ-Artikel über den drohenden Stellenabbau, fand laut der Mitteilung in Atlanta ein Treffen mit der GE-Konzernspitze um Russel Stokes, dem Chef der Energiesparte, statt. Die Schweizer Delegation bestand dabei aus Bundesrat Johann Schneider-Ammann, Arbeitgeber-Präsident Valentin Vogt, der Aargauer Staatsschreiberin Vincenza Trivi-gno und weiteren Vertretern.

Am Treffen wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese soll laut Regierungsrat Möglichkeiten aufzeigen, um den Forschungs- und Produktionsstandort Aargau zu sichern. Zur Arbeitsgruppe zählen Stefan Brupbacher, Generalsekretär des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, Arbeitgeberpräsident Vogt, Staatsschreiberin Trivigno sowie Joël Mesot, Direktor des Paul Scherrer Instituts in Villigen.

Anfang November fanden in Paris weitere Gespräche zwischen GE-Energiespartenchef Russel Stokes sowie einer Delegation des Kantons Aargau und des Bundes statt. «GE entscheidet aufgrund von wirtschaftlichen Kriterien, deshalb versuchen wir die Vorteile des Standorts Aargau aufzuzeigen», sagt Hofmann. Viele Führungspersonen der Firma kennen die Schweiz laut dem Volkswirtschafsdirektor kaum «und wissen nicht, dass wir hier hochkarätige Forschungsinstitutionen haben».

Chancen bei anderen Energiesparten?

Die Regierung möchte auch die Voraussetzungen schaffen, «dass in Zukunft neue Tätigkeiten aus anderen Geschäftsbereichen – wie erneuerbare Energien oder Energiespeicherung – im Kanton aufgebaut werden», heisst es in der Mitteilung. GE-Chef Flannery habe am Montag selber gesagt, dass die Entwicklung im Energiesektor in diese Richtung gehe. «Ob sich die GE-Verantwortlichen überzeugen lassen, ist aber völlig offen, konkrete Verhandlungen können wir ja nicht führen, weil wir die Pläne des Unternehmens nicht kennen», schränkt Hofmann ein.

Dennoch wolle der Regierungsrat nicht einfach abwarten, was passiert und sei aktiv geworden. Er hält aber fest, die Möglichkeiten der Politik seien beschränkt. «Weder der Bund noch der Kanton können GE Steuererleichterungen oder ähnliche Vorteile gewähren, dies ist gesetzlich verboten.» Allenfalls könnte die Firma öffentliche Forschungsgelder beantragen, die Standortförderung und die zuständigen Behörden könnten bei Bauprojekten unterstützend wirken.

In einer ersten Abbaurunde hat GE im Aargau seit Januar 2016 rund 900 Stellen gestrichen. Ein weiterer Massenabbau bei GE wäre ein harter Schlag, sagt Hofmann. Die Regierung unterstützte die betroffenen GE-Mitarbeitenden mit Dienstleistungen der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und setzte sich für sozialverträgliche Lösungen ein. Falls es nun im Aargau wiederum zu einem grossen Stellenabbau bei GE kommen würde, werde der Regierungsrat sich «in gleicher Weise für die betroffenen Arbeitnehmenden einsetzen», verspricht er.