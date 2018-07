Oskar Urech führte während 33 Jahren einen Landwirtschaftsbetrieb mit einer «Besenbeiz» und einem grossen Eventangebot in Hallwil. Weil keines seiner Kinder den Hof übernehmen wollte, entschied sich der Besitzer zum Verkauf. «Auf der Suche nach einem schönen Beizli sind wir auf die ‹Moosersagi› gestossen», sagt Urech. «Schnell war klar, das ist es, was wir suchen.» Anfänglich wollte das Paar das Restaurant nur sanft renovieren, hat sich dann aber doch für einen grösseren Umbau entschieden.

So wurden die Gaststube, das Buffet und der Saal umgebaut und modernisiert. Neu gibt es neben der Moosstube (30 Plätze), dem Chämistübli (20 Plätze) und dem Vereinssaal (bis 70 Plätze) auch das Sagiwärch (30 Plätze). Ein Schindeldach und eine Fototapete erinnern an das alte Sägewerk, das dem Restaurant den Namen gab. Vor dem Haus wird zudem ein beschatteter Biergarten (20 Plätze) eingerichtet. Die Gartenterrasse (60 Plätze), der Freigarten und der Spielplatz bleiben vorerst wie bisher. Zwar ist überall noch viel Staub und Schmutz und die Handwerker arbeiten auf Hochtouren, doch schon jetzt kann gesagt werden: Die «Moosersagi» erstrahlt in neuem Glanz.

«Rustikal, gemütlich, bodenständig» lautet das Motto des neuen Wirtepaars, das zurzeit im Reidermoos wohnt, später dann aber in die Wirtewohnung im Restaurant ziehen wird. «Wir setzen auf eine währschafte und bodenständige Küche mit Produkten aus der Region», sagt Urech. So wird zum Beispiel «Erusbacher Bräu», ein prämiertes Aargauer Regionalbier, ausgeschenkt. «Aber auch in der Küche setzen wir auf regionale und frisch zubereitete Speisen.» Das Restaurant ist jeweils von Dienstag bis Sonntag ab 9 bis 23 Uhr, geöffnet. Am 1. August um 10 Uhr ist Wiedereröffnung mit einem Buurezmorge und anschliessendem Grill- und Dessertplausch.

