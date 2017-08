Die Antwort ist gar nicht so spektakulär wie erhofft. 2009 fuhr Thierry Burkart mit seiner damaligen Freundin nach Australien. Für einen Roadtrip an der Ostküste, von Sydney im Süden bis nach Cap Tribulation im Norden. Die beiden mieteten für fünf Wochen einen «Hippie Camper». So heissen die mit Bett und Küche vollausgestatteten Minivans, die man bei einer Kette namens «Hippie Camper» mieten kann. Sie sind mit violett-blauen Blumen und Schmetterlingen beklebt, tragen auf der Carrosserie prominent das Markenzeichen der Vermieter. Und Burkart gibt zu: «Mit dem Namen hatte das nicht viel zu tun.» Die Fahrzeuge sind vor allem wegen ihres Komforts und ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses sehr beliebt. Beim Abschluss des Mietvertrags wird nicht nach der politischen Einstellung gefragt – sondern nach den Kreditkartendaten.

Gefangen zwischen Wald und Hai

Dafür hat es eine andere Roadtrip-Geschichte in sich, die Burkart Down Under erlebte. Und die hat nicht einmal etwas mit dem Hippie-Bus zu tun. Sondern mit einem Land Rover.

Die Insel Fraser Island ist bekannt als grösste Sandinsel der Welt. Alle Strassen sind Sandpisten. Und der kilometerlange Strand an der Ostküste ist bei Ebbe eine Art Autobahn, auf der mit 80 Kilometern pro Stunde mit Jeeps den Wellen entlanggebrettert werden darf. Wohnmobile sind nicht erlaubt – nur geländegängige Allradfahrzeuge, die man vor der Überfahrt mit der Fähre buchen kann. Eine Böschung grenzt den befahrbaren Strand ab von der Inselmitte, wo die Zeltlager stationiert sind. Will man zu seinem Quartier kommen, muss man eine dieser wenigen Auffahrten in der Böschung finden. «Das war ziemlich urwaldmässig», erzählt Thierry Burkart, «es gab nur eine kleine Holztafel als Wegweiser, wenn man die zwischen den Sträuchern überhaupt gesehen hat.»