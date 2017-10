Einige Gemeinden haben die Formulierung der Vision delegiert. In Auenstein wurden die Jungbürger mit dem Nachdenken beauftragt. In Egliswil und Remigen Primarschüler, in Staffelbach die 3.-Sekler, die unter anderem Laptops in der Schule und die Abschaffung des Religionsunterrichts wünschten.

Die meisten der Visionen sind sorgfältig und freundlich formuliert. Ganz oben auf der Liste steht der Wunsch nach Beibehaltung der Gemeindeautonomie. Gefordert werden aber auch ein schlanker Staat, eine starke politische Führung, die mit weitsichtigem und nachhaltigem Handeln Sicherheit und Entwicklung des Kantons gewährleistet.

Auflösung des Aargaus

Viel interessanter aber sind jene Äusserungen, aus denen unverhohlene Kritik, ja Ärger und Misstrauen gegenüber dem Kanton sprechen. So tönte es aus Bettwil geradezu klassenkämpferisch: «Verhindern Sie, dass ein kleiner Teil der Aargauer immer reicher, der grössere Teil immer ärmer wird», heisst es aus der höchstgelegenen Gemeinde im Kanton. Und in Sachen Gemeindeautonomie noch deutlicher an die Adresse der Regierung: «Mischen Sie sich nicht ein, wo es nicht nötig ist!»

Ebenfalls aus dem Freiamt meldete sich Geltwil, die drittkleinste Gemeinde im Aargau: «Das Töchterchen aus dem Freiamt bittet die Mutter herzlich, auch auf das Wohlergehen ihrer Kinder zu achten. Sonst muss sie den nächsten runden Geburtstag alleine feiern».

Sins teilte mit, man denke offen darüber nach, ob die Gemeinde besser im Kanton Zug oder im Kanton Aargau aufgehoben sei. Die Oeschger machten eine klare Aussage: «Die Einwohner werden sich noch viel mehr als heute als Fricktaler und nicht als Aargauer fühlen.» Auch aus Zetzwil tönte es radikal: Leider werde es den Kanton Aargau bis zum Jahr 2028 nicht mehr geben. Rund ein halbes Dutzend andere Gemeinden teilte 2003 diese Überzeugung. So sah man in Buchs einen neuen Kanton Nordwestschweiz mit eigenem Flughafen in Basel und einem stets europäisch spielenden FC Aarau in einem neuen Stadion; das Freiamt würden die Buchser ohne zu zögern dem Kanton Urschweiz abgeben.