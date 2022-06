Im Juni besuchen jeden Tag bis zu 200 Aargauer Berufsschülerinnen und Berufsschüler Energie-Workshops im Stapferhaus (gestern waren schon die ersten da). Sie erkunden dort ihren persönlichen und beruflichen Umgang mit Energie: Sie treten in die Pedale, um herauszufinden, wie viel Strom sie so produzieren können und um zu sehen, wofür er reicht. Sie sollen aber auch inspirierende Energie-Pionierinnen und -Pioniere kennen lernen und ausloten, wie sie die Zukunft mitgestalten können und wollen. In diesem Projekt gehe es nicht nur um die Zukunft der Energieversorgung, sondern auch um die Zukunft des Energiekantons Aargau, sagte Stapferhaus-Gesamtleiterin Sibylle Lichtensteiger an der Auftaktveranstaltung. Das Stapferhaus sieht sich für das Thema als Brücke zur Bevölkerung. Als das Projekt konzipiert wurde, wusste noch niemand, dass es in der Ukraine Krieg geben würde. Umso drängender ist angesichts der seitherigen Verwerfungen auch am Energiemarkt dieses Thema. BVU-Generalsekretär Maurus Büsser betonte seinerseits, der Aargau sei traditionell der Energiekanton, und er spiele in der Energiepolitik eine aktive Rolle. Am 28. Juni organisiert der Kanton im Stapferhaus von 19 bis 21 Uhr ein öffentliches Podium, so Büsser. Es dreht sich um die Fragestellung: «Wie ist die Energiewende noch zu schaffen?» Damit befassen sich am Podium kantonale und nationale Exponenten, unter ihnen economiesuisse-Chefin Monika Rühl, WWF-CEO Thomas Velllacott, der Aargauer Energiedirektor Stephan Attiger. Gekrönt wird der Energiemonat mit einer grossen öffentlichen Schlussveranstaltung im Stapferhaus mit zahlreichen Einzelveranstaltungen zur Energiezukunft am 2./3. Juli, einer Art Energie-Woodstock, so Maurus Büsser. Details dazu auf www.poweraargau.ch.