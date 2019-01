Wie gut haben sie dieses Jahr aufgepasst? Testen Sie ihr Aargauer News-Wissen Im Juli 2018 kündigte General Electric an, 1200 Stellen zu streichen. Wie viele Personen sind effektiv von einer Kündigung betroffen? Kurz vor Weihnachten bestätigte die ABB den Verkauf seiner Stromsparte. An wen wird sie verkauft? Der Grosse Rat stellte dieses Jahr einen Minusrekord an Sitzungen auf. Wie viele Halbtages-Sitzungen wurden abgehalten? Der Kanton verschärfte im Sommer die Hürden zur Einbürgerung: Welche Neuerungen kamen dazu? (Multiple-Choice) Welche dieser Referenden/Initiaitven wurden vom Volk angenommen? (Multiple-Choice) Welche dieser Grossräte sind neu im Parlament? (Multiple-Choice) Wessen Interpellation brachte im März 2018 die Chefarzt-Affäre ins Rollen? Im März wurde der Vierfachmörder Thomas N. vom Bezirksgericht Lenzburg verurteilt. Im Dezember urteilte das Aargauer Obergerichtt. Zu welcher Änderung kam es? Im August kam es in Herznach zu einem Grossbrand in einem Fabrikgebäude. Was war die Ursache? Ende Oktober beendet der FC Aarau die lange Serie von Niederlagen. Wer war der Gegner Wer hat schon Zeit ständig die Nachrichten zu lesen? Ein Grundwissen genügt. Nicht perfekt, aber gut genug. Bei der AZ versteht man, dass man nicht ständig Nachrichten lesen kann. Mehr als die Hälfte richtig? Gut aufgepasst. Man muss sich ja sowieso nicht immer an alles erinnern können. Ausgezeichnet. Sie haben trotz der Nachrichtenflut aufgepasst und sich das wichtigste gemerkt. Beeindruckend!