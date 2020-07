Wie findet der Aargau als Wirtschaftsstandort zurück in die Erfolgsspur?

Vor einigen Tagen hat an dieser Stelle Landammann Markus Dieth dargelegt, mit welchen strategischen Initiativen die Regierung die Wirtschaftskraft und das Steuersubstrat im Aargau stärken will, um weniger vom Finanzausgleich abhängig zu sein. Nebst einer vertieften fiskalpolitischen Analyse mit dem Ziel einer neuen Steuerstrategie gehören Themen wie Innovationsförderung, Arealentwicklung, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mobilität oder Fachkräfteförderung dazu. Wie kommt das bei den Empfängern an?

Kurt Schmid, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes, begrüsst die strategischen Initiativen der Regierung sehr. Sie seien vielversprechend und gut, schreibt er in der neusten «Aargauer Wirtschaft». Es brauche aber mehr, sagt er gegenüber der AZ. Zuoberst steht der Ruf nach Bürokratieabbau. So ärgert ihn etwa, dass man für eine Baubewilligung trotz Digitaloffensive des Kantons nach wie vor die unterzeichneten Baupläne auf Papier einreichen müsse. Schmid sagt: «Man könnte viel Zeit und Papier sparen, wenn man inklusive digitale Unterschrift endlich das ganze Dossier nur noch elektronisch einreichen müsste.»

Schmid: Handwerker durch Auflagen aus Zentren gedrängt

Ein grosses Thema sind im Gewerbe Bauzonen und die Arealbewirtschaftung überhaupt. Das sei eine Verbundaufgabe zwischen Kanton und Gemeinden, die diese gemeinsam angehen müssten. Schmid fordert mehr Arbeitszonen und wehrt sich dagegen, dass Handwerker über immer mehr Auflagen aus den Zentren verdrängt werden. Wenn dann noch die Gewerbezone zu klein ist, drängten Handwerker in die Wohnzone, was auch nicht die Lösung sein könne. «Man fordert bezahlbaren Wohnraum, aber auch das Gewerbe braucht bezahlbaren Wirtschaftsraum. Und zwar dort, wo die Kunden sind. Wenn das Gewerbe weit in die Agglomeration hinaus gedrängt wird, werden die Fahrten zu den Kunden immer länger und teurer. Nachhaltig ist das schon gar nicht.» Auf der Wunschliste des Gewerbepräsidenten stehen auch Steuer- und Gebührensenkungen, Verkehrserschliessungen, Inlandbegünstigung in der Arbeitsvergabe oder eine Lockerung des Ortsbildschutzes.