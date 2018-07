Burglind als Helferin

Als in den ersten Januartagen dieses Jahres das Sturmtief Burglind auch in den Wäldern der Region Zofingen zahlreiche Bäume fällte, kam Hans Rudolf Hochuli die Idee, gefallenes Holz nach Dominica zu verschiffen und damit vorerst zwei Holzhäuser gemeinsam mit den Betroffenen wiederaufzubauen. Unsere Sturmschäden sollen also helfen, die Sturmschäden in Dominica zu beseitigen. Mit in Hochulis Team sind vier junge Handwerker, darunter seine beiden Söhne Micha und Simeon.

Sie alle opfern Löhne und Ferien für dieses Projekt. Während der Aufbauarbeiten wollen sie die Einheimischen in Zimmereiarbeiten schulen, damit sie anschliessend in der Lage sind, weitere Häuser selbstständig aufzubauen. Für das Projekt sammelte das Team um Hans Rudolf Hochuli mithilfe eines Crowdfundings Geld. Mehr als 10 000 Franken sind dabei zusammengekommen. Durch weitere Spenden aus dem beruflichen und persönlichen Umfeld ist bis jetzt die Hälfte des Gesamtbudgets von 60 000 Franken beisammen.