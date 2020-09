Wie digital darf ein Parlament sein? Der Regierungsrat bremst eine Motion aus

Der Aarauer Einwohnerrat will auch virtuell tagen können. Das hat er am Montagabend zum Ausdruck gebracht. Er überwies ein Postulat, das den Stadtrat auffordert, sich auf kantonaler Ebene für eine entsprechende Gesetzesgrundlage einzusetzen. Es geht den Postulanten dabei explizit nicht nur im Notlagen à la Coronakrise, sondern auch um Abwesenheiten wegen Krankheit, Auslandaufenthalt, Militär oder Mutterschaft, während denen man sich digital in eine physische Ratssitzung einschalten können soll.

Stadtrat begrüsst Postulat