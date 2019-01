Alles, was ich Ihnen heute Abend erzähle, ist die Wahrheit», versicherte Astronaut Ulrich Walter zu Beginn seines Referats. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Doch die Fakten, mit denen er seine Zuhörer konfrontierte, waren in der Tat so unglaublich, dass der Hinweis angebracht war. Über 800 Gäste waren am Samstagabend zum «Talk im Trafo» in Baden erschienen und lauschten gespannt und erstaunt Walters Ausführungen.

Auf einer Reise, die immer weiter von der Erde wegführte, überschritt das Gesagte oft die Grenze des Vorstellbaren. «Von der einen Seite unserer Milchstrasse bis zur anderen benötigt das Licht, das 300'000 Kilometer pro Sekunde zurücklegt, 100'000 Jahre.» Walter, der den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München besetzt, verstand es, die Erkenntnisse der Physik so zu präsentieren, dass auch ein Laie eine ungefähre Vorstellung davon erhielt, wie klein die Erde doch ist. So präsentierte er ein Bild, das von einer Voyager-Sonde geschossen wurde. Diese war etwa auf der Höhe des Planeten Uranus und blickte auf die Erde zurück, die aus dieser Entfernung nur noch als kleiner, leuchtender Punkt im Weltall zu erkennen ist. «Wir glauben doch immer, unser Planet sei die Krönung. Fliegen Sie bloss ein paar Millionen Kilometer weit weg – in kosmischen Dimensionen ist das ein Katzensprung – und Sie sehen: wir sind gar nichts.»

Einzigartige Aussicht

Walter, der von sich selbst sagt, es sei sein Hobby, die Welt und das Universum zu verstehen, konnte auch von seinen Erfahrungen als Astronaut berichten. Er wurde 1987 ins deutsche Astronautenteam berufen und nahm 1993 an der Shuttle Mission D-2 teil. «Eine Rakete besteht aus 95 Prozent Treibstoff und 5 Prozent Kapsel, in der die Astronauten sitzen.» Beim Start würden drei Tonnen Treibstoff pro Sekunde verbrannt. «Das ist eindrücklich, es rumort und vibriert, es fühlt sich an, als würde man auf einem Vulkan sitzen.»