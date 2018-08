Man muss immer aufpassen, wenn man verknappt und versucht, etwas oder jemanden in wenigen Worten, vielleicht in nur einem einzigen Satz zu ergründen. Aber vermutlich gibt es einen solchen Satz, der wie kein anderer zum Leben von Titus Meier, 37, Brugg, passt: Er will es recht machen, aber nicht allen.

Wer ist dieser Mann, der soeben eine 580-seitige Doktorarbeit als Buch veröffentlicht, damit die jüngere Schweizer Geschichte umgedeutet und ganze Zeitungen zur Debatte herausgefordert hat? Der, nebst Familie und einer Stelle als Klassenlehrer an der Bezirksschule Brugg, sieben Jahre zu einem brisanten Thema geforscht hat? Der nicht nur von Vorgesetzten und Parteifreunden gelobt wird, sondern auch von seinen Schülern, obwohl diese bei ihm am Anfang jeder Lektion aufstehen und bei zu viel Fäkalsprache einen Kuchen mitbringen müssen? Der 2017 in Brugg fast Stadtammann geworden wäre und jetzt fast noch motivierter für die FDP im Einwohnerrat und im Grossen Rat politisiert und gerade als Nationalrat oder von manchen gar als künftiger Regierungsrat gehandelt wird?

Wie eine Jugendliebe

Es ein heisser Dienstagnachmittag, wir sitzen in «Mosers Backparadies», Kopfsteinpflaster, Rattan-Sofa mit Sitzkissen, Mineralwasser ohne Kohlensäure. Das ist Brugg hier, «seine Stadt», von der er so viele alte Postkarten gesammelt hat wie sonst niemand – und die er vielleicht so gut kennt wie in seinem Alter niemand. Anfang Schuljahr lädt die Schule Brugg jeweils alle neuen Lehrpersonen zu einer Stadtführung ein. Meier habe mit der Gruppe, so erzählt der langjährige Gesamtschulleiter Peter Merz, jedes Mal die ähnlichen Objekte besucht, «aber sein historisches Wissen ist so enorm, dass er immer neue Geschichten zu erzählen weiss.»

Titus Meier und Brugg: Das ist so etwas wie eine Jugendliebe, die bis heute hält. Denn: «Eigentlich bin ich gar kein Ur-Brugger», räumt Meier mit einer weitverbreiteten Annahme auf. Die Mutter, eine Theaterschauspielerin, kam aus Basel, der Vater, ein BBC-Elektroingenieur, aus Zürich. Sie zogen zuerst nach Untersiggenthal. Dort war es den Städtern zu ländlich, und sie zügelten in die nächstgelegene Stadt. Dafür, dass Titus Meier heute als Ur-Brugger gilt, ist er selber verantwortlich. «Mit 16 bewarb ich mich um die Aufnahme als Ortsbürger. Wegen mir musste sich der Stadtrat fragen, ob man das minderjährig überhaupt kann», erzählt Meier mit spitzbübischem Schmunzeln. Einem, der schon in diesem Alter Stadtführungen leitete, konnte man den Wunsch schlecht absprechen.