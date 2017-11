Hasslers Erzählung über die Erlebnisse auf seiner Forschungsreise ins Innere Paraguays begeisterte in Aarau und beschäftigte die Fachwelt über die Schweiz hinaus. Er gab an, das Ziel der Expedition sei gewesen, «diesen Schleier zu lüften, der über dem Rio das Mortes (Todesfluss) lag, das Dunkel zu erhellen durch ein genaues Studium des Flusses und seiner Bewohner».

Die Orgie am Rio Humboldt

Hassler beschreibt detailliert die verschiedenen Indigenen-Stämme, die der Expeditionstrupp unterwegs antrifft. So widmet er den Chavantes sechs Seiten, nennt Details zur Organisation des Dorfes, der Wohn- und Kochstellen, beschreibt Ehe, Geburt, Krankheit und Tod. «In der Nähe der Hütten befindet sich die Feuerstelle, auf der die nie ruhende, stets geplagte Indianerin dem Herrn Gemahl und den Kindern die von der Jagd mitgebrachte Beute zubereitet.» Gegessen werden Flussschweine oder Alligatoren, «die ausgeweideten Stücke werden zerstückelt und entweder im Wasser gekocht oder über einem schwachglimmenden Feuer gebraten.»

Unterwegs entdeckt Hassler auch einen bisher unbekannten Fluss, den er «Rio Humboldt» nennt, eine Hommage an sein Vorbild, den grossen deutschen Naturforscher Alexander von Humboldt. Hassler bietet seiner Leserschaft nicht nur Nervenkitzel, er verweist auch auf erotische, gar orgiastische Eskapaden seiner Leute: «Doch weder durch Bitten noch durch Drohungen waren unsere Leute zu bewegen, sich den nun folgenden Orgien zu entziehen. (…) Die aufgehende Morgensonne beleuchtete eines der widerwärtigsten Schauspiele, das ich je gesehen. Männlein und Weiblein, Wilde und Zahme, lagen sie durcheinander im tiefen Erschöpfungsschlafe und um sie herum zerbrochene Gefässe und zerzauste Federschmücke, die Zeugen des gestrigen Bacchanals.»

Die Männer der Expedition sind von den zärtlichen Cayapo-Frauen dermassen fasziniert, dass einige «um Entlassung aus dem Expeditionscorps baten, entschlossen, mit diesem auf einer so tiefen Cultur lebenden Volke fortan ihr Loos zu theilen». Es habe ihn einige Mühe gekostet, die ganze Mannschaft dazu zu bringen, die Reise vollzählig fortzusetzen, notiert Hassler. Unterwegs begegnen sie den meisterlichen Bogenschützen aus dem Stamm der Guatos: «Zum Abschiessen des circa 1,5 Meter langen Pfeiles legen sie sich auf den Rücken. Mit beiden Füssen am Bogen festhaltend, ziehen sie unter langsamem Beinausstrecken mit kräftiger Hand die Sehne an sich und schiessen, um das Ziel zu erreichen, in die Luft. Vermöge seiner schweren Spitze kehrt sich das Geschoss beim Falle und das abgesandte Projektil trifft dann von oben herab sein Ziel.»

Hassler hat’s erfunden

Doch dann verlieren sie nach einem Gewitterregen auf dem Fluss ein Kanu mit wichtigen Ausrüstungsgegenständen; die Weiterreise ist nun gekennzeichnet durch Fieberanfälle, Angriffe von feindlich gesinnten Indigenen und Hunger: «Wir brachten trotz der grossen Ermüdung eine schlaflose Nacht zu und die Hungerqualen machten unmöglich Scheinendes möglich – wir verzehrten den rohen Alligator», lässt Hassler die interessierten Leser wissen. Unter dem Einsatz der letzten Kräfte schafft es der Expeditionstrupp schliesslich, nach fünf entbehrungsreichen Monaten die Militärstation São Lourenço zu erreichen.

Leserinnen und Leser des Berichts waren von Forscher Hassler wie auch von dessen Abenteuern im fernen Südamerika fasziniert. Was sie nicht wussten, machte der deutsche Ethnologe Karl von den Steinen am Amerikanisten-Kongress 1888 in Berlin öffentlich: Hassler hatte diese Expedition ziemlich frei erfunden. Der Bericht war eine Fälschung; er war, wie von den Steinen in seiner Rede ausführte «ein reines Phantasiegebilde des Verfassers». Was sich Hassler da geleistet habe, sei «eine in der Literatur fast unerhörte Erfindung», schimpfte der deutsche Ethnologe.

«Unnatürlich vergrösserter Rahmen»

Emil Hassler gestand zwar, dass er seinen Explorationsbericht weitgehend erfunden hatte und also «Fake News» in grossem Stil produziert hatte. Er reklamierte aber für sich, dass er vieles, was er geschrieben hatte, tatsächlich ähnlich erlebt habe. Leider aber habe er sich dazu verleiten lassen, «die wirklich gemachten Beobachtungen in einem unnatürlich vergrösserten Rahmen wiederzugeben».

Die Geographisch-Commercielle Gesellschaft in Aarau hatte sich mit der Veröffentlichung blamiert, entsprechend ungehalten war man über Hassler. Er wurde aufgefordert, die geschenkte Sammlung zurückzunehmen, was Hassler denn auch tat – unter gleichzeitigem Austritt aus der Gesellschaft. Hassler hatte eigentlich geplant, eine Fortsetzung seines Reiseberichtes zu schreiben. Aber dazu kam es nicht mehr.

Obschon Emil Hasslers Reisebericht als Fälschung entlarvt worden war, war damit seine wissenschaftliche Karriere keineswegs zu ende. Erstaunlicherweise erhielt er im Laufe seines Lebens grosse wissenschaftliche Anerkennung, aber nicht als ethnografischer Forscher, sondern als herausragender Botaniker.

Die Spur führt ins Naturama

Als Hassler 1938 im Alter von 74 Jahren in Paraguay starb, war er Ehrenmitglied der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, Ehrendoktor der Universität Asunción und Ehrenoberst des paraguayischen Heeres. Die Mittelschweizerische Geographisch-Commercielle Gesellschaft hingegen gab es da schon lange nicht mehr; nach einem heftigen Konkurs hatte sie sich aufgelöst. Im Staatsarchiv in Aarau befinden sich heute noch 20 Fotografien aus Südamerika, die Hassler dem Kanton geschenkt hat.

Ein weiteres Geschenk Hasslers an die Aargauische Naturforschende Gesellschaft ist indes verschollen: Er überreichte 1886 dem Museum «5 Häute und 8 Schädel brasilianischer Thiere, 150 Species Insekten, 2 Termitennester und verschiedene pflanzliche Produkte aus Brasilien». Das Naturama in Aarau jedenfalls kann keine Auskunft zum Verbleib dieser Objekte geben.

Hasslers schriftstellerische Vergangenheit im Stile Karl Mays wird eigenartigerweise weder im biografischen Lexikon des Kantons Aargau noch in anderen Nachschlagewerken erwähnt.

Quelle: Daniel Wyss: Gesammelte Ansichten aus Südamerika. In: Argovia 2017, Baden, 2017. Seiten 8–48.