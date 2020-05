Wie Aargauer Vereine in der Coronakrise Menschen mit Beeinträchtigungen helfen

Als Mitte März klar wurde, dass eine Zeit lang alles anders wird, musste auch der Verein Stützpunkt Alltag schnell handeln. Der Aargauer Verein bietet seit 2016 ein Begleitangebot für Menschen mit kognitiven und/oder psychischen Beeinträchtigungen an. Für Menschen, die trotz ihrer Beeinträchtigung ausserhalb von Heimen selbstständig leben.

«Mit der Pandemie stellte sich die Frage, wie können wir die Klientinnen in dieser herausfordernden Zeit adäquat begleiten?», sagt Alexander May, Sozialpädagoge und Leiter des Stützpunkts. Insgesamt neun Klienten bekommen von den sieben Mitarbeitern des Stützpunkts wöchentlich mehrere Stunden Unterstützung. «Am Anfang herrschte eine grosse Unsicherheit und viele Klienten hatten Angst», sagt May. Es galt, die Ruhe zu bewahren. Die Menschen mit Beeinträchtigungen bekommen durch den Stützpunkt Alltag nicht nur praktische Hilfe im Alltag, sondern auch eine psychosoziale Begleitung durch eine Bezugsperson.

«Wir verstanden unseren Auftrag darin, den Klientinnen einen Rahmen zu bieten, damit sie diese Zeit psychisch gut überstehen, darin, die Grundversorgung sicherzustellen und mit ihnen gemeinsam die Verhaltensregeln des BAG zu trainieren.»

May und seine Mitarbeiter mussten rasch ein Pandemiekonzept erstellen sowie Schutzmasken, Handschuhe und Desinfektionsmittel besorgen. «Klientinnen in Quarantäne mussten mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden», sagt May. Zudem standen bei zwei Klienten Umzüge an. Die Kommunikation mit den Personen mit Beeinträchtigungen fand zu einem grossen Teil über Video-Chat statt, «so waren wir sogar in der Lage, Klientinnen in lebenspraktischen Fragen, wie zum Beispiel beim Fiebermessen, anzuleiten.»

Wichtige alltägliche Struktur war plötzlich weg

Dadurch, dass die Arbeitsplätze der Menschen mit Beeinträchtigungen geschlossen wurden, fiel für diese eine wichtige alltägliche Struktur plötzlich weg. Auf Initiative des Vorstandes von Insieme Aarau-Lenzburg, Regionalverein für und mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, half der Verein Stützpunkt Alltag, individuelle Tagesstrukturen und Freizeitangebote für die Klienten aufzubauen: «Über die Video-Chat-App Zoom und auch über Whatsapp gibt es regelmässige Treffen, Quizveranstaltungen, Viren versenken – analog zum Schiffe versenken – und sogar ein regelmässiges Lotto», erzählt Alexander May. Die Preise, die es zu gewinnen gab, wurden den Gewinnern ein paar Tage später in den Briefkasten gelegt. «Durch die Kreativität der Chorleiter und Tanzlehrer von Insieme konnten sogar Chorproben und Tanzstunden stattfinden. Einfach digital», schwärmt May.