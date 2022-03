Wettingen Tür nicht abgeschlossen: Diebe schleichen sich in ein Haus – 17-Jähriger festgenommen Dreiste Diebe schlichen in der Nacht auf Sonntag in Wettingen in ein Haus, wurden dabei aber durch die Bewohner verscheucht. Auf der Fahndung nahm die Polizei einen 17-jährigen Algerier unter dringendem Tatverdacht fest.

Weil die Tür nicht abgeschlossen war, konnten sich die drei Diebe leicht Zugang zur Wohnung verschaffen. Symbolbild: Kapo SG

Die Mitbewohnerin einer Wohnung an der Bahnhofstrasse in Wettingen wurde am Sonntag, 6. März 2022, kurz nach 0.30 Uhr durch Geräusche geweckt. Sie schaute nach und stellte fest, dass drei maskierte Männer in der Wohnung standen.

Von der Frau ertappt verschwand das Trio aus dem Haus. Dabei liessen die Unbekannten einen Rucksack zurück. Die Polizei nahm sofort die Fahndung auf. Dabei sichtete eine Patrouille der Regionalpolizei Wettingen einen verdächtigen Velofahrer und überprüfte diesen.

17-jähriger Asylbewerber aus Algerien festgenommen

Es handelte sich um einen 17-jährigen Algerier, der als Asylbewerber in der Schweiz weilt. Bei ihm fanden die Polizisten einen Ausweis, welcher der Eigentümerin des zurückgelassenen Rucksackes gehörte. Diesen hatte sie zuvor am Abend im unverschlossenen Auto vergessen.

Die Polizei weiteres Diebesgut, das ebenfalls aus einem Auto stammte. Der 17-Jährige für weitere Abklärungen festgenommen. Gleichzeitig leitete sie die Ermittlungen nach den noch flüchtigen Komplizen ein.

Die Türe der betroffenen Wohnung war unverschlossen. Die vorliegende Tat zeigt, dass dreiste Diebe solche Gelegenheiten ausnützen. Die Kantonspolizei Aargau mahnt daher einmal mehr, Türen und Fenster stets abzuschliessen. Zudem sollen Wertsachen nie im Auto gelassen werden. (az)