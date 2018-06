Finanziert wird der traditionelle Anlass über eine Umsatzgabe in Höhe von 18 Prozent durch die am Fest beteiligten Vereine, das Open Air über einen Gemeindebeitrag und Sponsoren. Wie die Finanzkommission nun letzte Woche im Rahmen des Votums zur Rechnung 2017 an der Einwohnerratssitzung bekannt gemacht hat, wäre das Wettiger Fäscht seit mehreren Jahren mehrwertsteuerpflichtig.

«Das hat die Vertiefungsprüfung ‹Mehrwertsteuer› durch die externe Revisionsstelle BDO gezeigt, welche die Fiko in Auftrag gegeben hat», sagt Fiko-Präsident François Chapuis (CVP). Diese Situation sei nicht haltbar und müsse korrigiert werden. Dabei sei davon auszugehen, dass die Mehrwertsteuer-Thematik mittels Selbstanzeige rückwirkend auf die vergangenen fünf Jahre bereinigt werden müsse.