Wetter Nach den Sturmböen: Schäden im Kanton Aargau Heftige Sturmböen zogen am Freitag über die Schweiz. Auch der Kanton Aargau war betroffen. Bei der Kantonalen Notrufzentrale gingen diverse Meldungen über Unwetterschäden ein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bei den Sturmböen am Freitag erhielt die Kantonale Notrufzentrale in den letzten 24 Stunden über 30 Meldungen aus allen Teilen des Kantonsgebietes im Zusammenhang mit dem Unwetter. Grösstenteils blieb es bei umgestürzten Bauabschrankungen und Bäumen.

Umgekippter Baum versperrt Strasse in Oftringen. Leserbild: Käthi Luder

In vereinzelten Fällen wurden Dächer beschädigt. In allen Fällen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Nebst diversen Polizeipatrouillen waren fünfzehn Feuerwehren im Einsatz.

Am Samstag muss weiterhin mit starken Böen gerechnet werden. Am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag sollte der Wind dann aber weiter nachlassen. (has)