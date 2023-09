Im Kanton Aargau war es am Sonntag am wärmsten

Die 30-Grad-Marke ist am Sonntag erneut an mehreren Orten in der Schweiz überschritten worden. Die höchste Temperatur wurde mit 31,4 Grad in Leibstadt im Aargau gemessen, gefolgt von Beznau – ebenfalls im Aargau.