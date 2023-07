Wetter Im Aargau wird es bis zu 36 Grad heiss: Das ist die Liste der Rekordtemperaturen – und Gefahr droht nicht nur von der Hitze Vor der Abkühlung wird es nochmals richtig heiss. Im Aargau sind Temperaturen bis zu 36 Grad möglich. Aufgrund der Hitze und des Gewitterrisikos hat der Bund Gefahrenstufe 3 ausgerufen.

Im Aargau steigt das Thermometer auf 36 Grad. Symbolbild: Valentin Hehli

Abkühlung gefällig? Ja, aber bevor es gegen Mitte Woche etwas kühler wird, wird es nochmals richtig heiss. Am Dienstag, 11 Juli, erreichen die Temperaturen ihren bisherigen Höchstwert in diesem Sommer. Mit bis zu 36 Grad rechnet SRF Meteo aktuell in Aarau. Auch die Landi Wetter App geht von Temperaturen bis zu 36 Grad aus.

Vorsichtiger mit der Prognose ist Meteo Schweiz und geht von einem Höchstwert von 35 Grad aus. Der Unsicherheitsbereich liege aber ungefähr bei 32 bis 36 Grad und decke sich somit mit den Prognosen anderer Anbieter, so Yves Karrer von Meteo Schweiz. Somit wäre der diesjährige Höchstwert vom vergangenen Sonntag bereits gebrochen. Doch in die Top Ten der heissesten Tage schafft es dieser Dienstag trotzdem nicht:

«In den tiefsten Lagen wie zum Beispiel in Aarau kommen wir wahrscheinlich durchaus näher an die 36 Grad», so Karrer. Besonders innerhalb einer Stadt können die Höchstwerte an einem Hitzetag im Umkreis von wenigen Hundert Metern um zwei bis drei Grad variieren. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Beispielsweise hat die Aare eine kühlende Wirkung, aber auch asphaltierte und begrünte Flächen sowie windgeschützte Orte sorgen für die Temperaturunterschiede.

Kleine Unterschiede sind bei Prognosen normal

Ein Unterschied von ein bis zwei Grad sei bei Temperaturprognosen von verschiedenen Anbietern völlig normal, so Karrer. So können beispielsweise verschiedene Wettermodelle, unterschiedliche Nachbearbeitung der Daten oder einfach eine andere Einschätzung der Wetterlage die Prognose beeinflussen.

Nicht nur das Wetter, sondern auch die Aargauer Gewässer laden zurzeit zum Baden ein. Die Limmat erreicht in Baden Temperaturen über 25 Grad. Auch der Hallwilersee ist zurzeit über 25 Grad warm. Der Rhein verpasst in Rekingen knapp die 23-Grad-Marke, während sich die Wassertemperatur der Aare in Brugg um die 22 Grad bewegt.

Bereits am Sonntag sorgten die Aargauer Gewässer für Abkühlung. Symbolbild: Valentin Hehli

Am Mittwoch wird es dann deutlich ungemütlicher. Schweizweit seien teils kräftige Schauer oder Gewitter möglich, so die Prognose von Meteo Schweiz. Die Temperatur sinke auf maximal 25 Grad.

Aufgrund der Hitze gilt zurzeit die Gefahrenstufe 3, «erhebliche Gefahr». Die Verhaltensempfehlung des Bundes heisst: genug trinken, vor direkter Sonne schützen und körperliche Anstrengung vermeiden. Auch für Gewitter gilt am Dienstag die Gefahrenstufe 3. Es kann zu hoher Blitzaktivität, Sturmböen sowie Hagel kommen.