Wetter Die Aargauer Gewässer sind so warm wie noch nie im Oktober, doch Lufttemperatur-Rekorde wurden keine gebrochen Limmat und Reuss knackten am Dienstagmorgen die 20-Grad-Marke. Im Hallwilersee wird gebadet, als wäre es Hochsommer.

Die Badesaison am Hallwilersee dauert dieses Jahr aussergewöhnlich lange. Bild: Felix Ott

Hallwilersee: 23 Grad. Limmat: 20,4 Grad. Reuss: 20 Grad. Bei diesen Wassertemperaturen würde man nicht vermuten, dass es bereits Oktober ist. Von herbstlichem Nebel, Nieselregen oder Tau keine Spur. Stattdessen geht der Sommer in die Verlängerung.

Am Montag purzelten an 20 Schweizer Wetterstationen die Temperaturrekorde für den Monat Oktober. In Fahy (27,6 Grad), La Chaux-de-Fonds (25,6 Grad) oder Disentis (25,2 Grad) herrschte Kurzhosenwetter, auf dem Grimselpass (19,5 Grad) wurde der Rekord von 1985 gebrochen, und auf dem Jungfraujoch (6,9 Grad) muss man um diese Jahreszeit normalerweise mit Minustemperaturen rechnen.

Keine der 20 Wetterstationen mit Oktober-Rekorden befindet sich im Kanton Aargau. Aussergewöhnlich warm war es hier trotzdem. Laut Meteo Schweiz lag die Höchsttemperatur in Aarau am Montag bei 25,6 Grad. Das ist der vierthöchste Oktober-Wert seit Messbeginn im Jahr 1959. Am wärmsten war es am 7. Oktober 2009, damals stieg das Thermometer auf 26,7 Grad. Es war also ein Grad wärmer als am Montag.

In Würenlingen wurden 26,1 Grad, in Lupfig 26,7 Grad und in Möhlin gar 27 Grad gemessen. Damit ist die Fricktaler Gemeinde Aargauer Spitzenreiter. Ob es sich allerdings um die höchste je im Oktober gemessene Temperatur handelt, lässt sich nicht überprüfen, da Meteo Schweiz in Möhlin erst seit 2010 offizielle Daten erhebt.

Rekordhohe Wassertemperaturen

Lufttemperatur-Rekorde gab es im Kanton Aargau zwar keine, dafür sind die Gewässer so warm wie noch nie im Oktober. Der Hallwilersee verzeichnete am Montag eine Temperatur von 23 Grad. Eigentlich wäre die Badesaison längst vorbei. Doch in Meisterschwanden hat sich das Strandbad Seerose dazu entschieden, noch ein paar Tage offen zu bleiben, wie Tele M1 berichtete. Die Badi sei am Wochenende regelrecht überrannt worden, über 200 Leute sonnten sich am Ufer.

Auch die Fliessgewässer sind ausserordentlich warm für diese Jahreszeit. Mit 20,4 Grad wies die Limmat bei Baden am Dienstagmorgen die höchste Oktober-Temperatur seit Messbeginn 1987 auf, wie aus den hydrologischen Daten des Bundesamts für Umwelt (Bafu) hervorgeht. Dasselbe gilt für die Reuss bei Mellingen (20 Grad) und die Aare bei Brugg (19,5 Grad).

In Rheinfelden verzeichnete der Rhein am Dienstagnachmittag 19,8 Grad. Ob es sich dabei ebenfalls um einen Oktober-Rekord handelt, konnte nicht überprüft werden, da auf der Website des Bafu derzeit keine Daten vergangener Jahre einsehbar sind.

Der Unterschied zu den Wassertemperaturen im Vorjahr ist beträchtlich. So lag beispielsweise das Tagesmittel der Aare Anfang Oktober 2022 bei rund 15 Grad, heuer liegt es bei 19 Grad. Auch bei Limmat und Reuss beträgt der Temperaturunterschied rund 4 Grad.

In den kommenden Tagen dürfte es zwar etwas abkühlen, doch die Sonne scheint weiterhin. Schon am Wochenende steigen die Temperaturen laut Prognosen wieder an, Rekorde dürften aber wohl keine gebrochen werden.