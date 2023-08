wettbewerbsindikator Knapp hinter dem Podest: Der Aargau liegt auf Platz vier der attraktivsten Wirtschaftskantone Steuern, Einzugsgebiet, Erreichbarkeit: Der Aargau nimmt den vierten Platz unter den wettbewerbsfähigsten Kantonen ein. Das geht aus der UBS-Studie zum «kantonalen Wettbewerbsindikator 2023» hervor. Weiter vorne liegen nur Zug, Basel-Stadt und Zürich.

In unmittelbarer Nähe zum Park Innovaare in Villigen und dem Paul Scherrer Institut PSI in Villigen und Würenlingen entsteht die Hightechzone Würenlingen. Bild: zvg

Welche Kantone verfügen über die besten langfristigen Wachstumsaussichten? Dieser Frage geht der «kantonale Wettbewerbsindikator» der UBS nach. Die schnelle Antwort lautet: Zug, Basel-Stadt und Zürich stehen auf dem Podium.

Gleich dahinter auf dem vierten Platz liegt der Kanton Aargau. Die Studie bewertet acht «Säulen», die Aufschlüsse über das Wachstumspotenzial der Kantone geben sollen:

Wirtschaftsstruktur: Diversität der Branchen, Exportintensität.

Innovation: Wie viel wird in Start-ups investiert, wie viele Cluster und Patentanmeldungen gibt es?

Humankapital: Zahl der hoch qualifizierten Arbeitskräfte.

Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit und Anzahl erwerbstätiger Personen.

Erreichbarkeit: Wie gut ist der Kanton per Bahn, Strasse und Flugzeug erschlossen.

Einzugsgebiet: Wie viele Personen den Kanton in einer bestimmten Zeit erreichen können.

Kostenumfeld: Wie hoch Mietpreise, Energiepreise, Steuersätze sind.

Staatsfinanzen: Wie gesund das Staatsapparat ist (Verschuldung) und wie schlank seine Verwaltung.

Stark diversifizierte Aargauer Wirtschaft

Der Kanton Aargau liegt bis auf die Säule Kostenumfeld über dem Durchschnitt und erreicht somit eine hohe Punktzahl bei der Auswertung, wie Katharina Hofer erklärt. Gerade bei der Wirtschaftsstruktur lobt die Studienverantwortliche die Diversität des Aargaus: «Der Kanton verfügt über starke Branchen, die wachsen.»

Darüber hinaus seien diese stark diversifiziert, was die Resilienz der Aargauer Wirtschaft stärkt. Zug und Basel-Stadt, beispielsweise, sind stark von einer Branche abhängig (Grosshandel respektive Pharma-Industrie). Geht es der Branche schlecht, besteht für den Kanton ein Risiko. Der Kanton Aargau ist hingegen in vielen Branchen verteilt. Darüber hinaus stärkt die Exportintensität der Industrie die Wettbewerbsfähigkeit.

Katharina Hofer, UBS Ökonomin, Studienverantwortliche für den kantonalen Wettbewerbsindikator 2023. Bild: zvg

Schlanke Verwaltung ist ein Pluspunkt

Der Kanton punktet auch mit seiner Erreichbarkeit und seinem breiten Einzugsgebiet. «Der Aargau ist zwischen zwei Grosszentren in einer sehr guten geografischen Position», sagt Hofer. In unmittelbarer Nähe liegen zwei Flughäfen, dazu ein Netz an Fachhochschulen und Universitäten.

Weiter erachtet die UBS-Studie die schlanke Verwaltung und die gesunde Staatskasse des Aargaus als Pluspunkt für die Wettbewerbsfähigkeit des Kantons. «Ist ein Kanton nicht oder nur wenig verschuldet, drohen auch keine bösen Überraschungen – dass Steuern plötzlich angehoben werden müssen, etwa», erklärt Katharina Hofer.

Weniger Bürokratie und Staatsausgaben bedeuten ebenfalls weniger Steuerbelastung und selten schlechtere Dienstleistungen oder Grundbedingungen für die Wirtschaft. «Wir beobachten, dass sich sinkende Steuersätze in der Innerschweiz positiv auf die Attraktivität der Kantone als Wirtschaftsstandorte ausgewirkt haben», sagt Hofer. Der interkantonale Steuerwettbewerb dürfte in Zukunft allerdings, durch die Einführung der OECD-Mindeststeuer, etwas an Bedeutung verlieren.

Norden des Kantons attraktiver als Süden

Der Aargau lag schon in der letzten Studie der UBS auf dem vierten Platz, hat seither aber drei Punkte dazugewonnen. Der Abstand zum Podium ist allerdings zu gross, um eine Rangänderung zu ermöglichen. Dennoch wertet Hofer den Zuwachs als «positives Zeichen» und schätzt, dass die drei Punkte den unterdessen gesunkenen Gewinnsteuern geschuldet sind.

In der Auswertung sind kleinere regionale Unterschiede bemerkbar: So schneidet der Norden des Kantons besser ab als der südliche Teil. Baden, Mutschellen und Fricktal gelten als die drei besten Regionen, unter anderem dank ihrer Erreichbarkeit und der Grösse ihres Einzugsgebietes. Baden insbesondere sticht wegen der Innovationskraft der Region hervor.

In der UBS-Studie schneidet der Kanton Aargau besser ab als in einer ähnlichen Studie der Credit Suisse im letzten Jahr. Dort verlor der Aargau zwei Plätze und landete auf dem siebten Rang. Gemäss Hofer liegt das daran, dass die UBS-Studie andere Perspektiven als die CS-Studie bewertet. «Wir analysieren langfristiges, relatives Wachstumspotenzial.» Die CS beschäftige sich eher mit der aktuellen Standortattraktivität.