Fachhochschule «Pacman» gegen «Pacman»: Studierende beenden ihr Semester mit einem Roboter-Wettbewerb Systemtechnik-Studierende haben in Teams ein Jahr lang an Robotern gebaut, die vom berühmten Spiel «Pacman» inspiriert sind ‒ und beenden das Semester nun anders als Studierende vieler anderer Kurse.

Meistens enden Kurse an der Uni mit einer Prüfung oder einer Semesterarbeit ‒ nicht so im Studiengang Systemtechnik an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg. Dort gipfelte ein Kurs stattdessen in einem Wettbewerb zwischen Robotern, die von fünf- bis siebenköpfigen Studierendenteams während eines Jahres gebaut worden waren. Die Roboter mussten sich in insgesamt vier Wettbewerbsrunden gegeneinander behaupten ‒ wer am meisten Punkte sammelte, gewann.

In der ersten Runde ging es lediglich darum, die Roboter zu testen. Doch der Schwierigkeitsgrad stieg Runde für Runde: So mussten die Roboter in der zweiten Runde im vom Spiel «Pacman» inspirierten Labyrinth möglichst viele Magnetscheibchen aufsammeln ‒ so, wie auch «Pacman» Punkte aufgefressen hat. Einige Roboter sammelten die Magnetscheibe dabei mit einer Art magnetischem Förderband auf, andere hatten eine Art Sauger in ihren Roboter eingebaut.

Wie die Studierenden ihre Roboter gestalten wollten, durften sie sehr frei entscheiden. Ein halbes Jahr arbeiteten sie am Konzept für ihren Roboter, ein weiteres halbes bauten sie daran, bis die Roboter schliesslich am Wettbewerb gegeneinander antreten konnten. Ihren Weg durch das Labyrinth fanden die Roboter in den ersten Runden, indem sie einer vor dem Wettbewerb gespeicherten Route folgten. Das änderte sich erst in Runde vier. Dann mussten die Roboter nicht mehr alleine für sich Magnetscheiben auflesen, sondern gegen einen anderen Roboter antreten.

Das Ziel: Möglichst viele Scheiben auflesen, ohne mit dem anderen Roboter zusammenzustossen. Wer einen Aufprall verursachte, musste das Feld verlassen. Den Wettbewerb gewann schliesslich der Roboter Sixpack, der vor allem in der letzten Runde viele Punkte gesammelt hatte.

In die Benotung des Kurses fliesst der Roboter-Wettbewerb der Systemtechnik-Studierenden nicht ein ‒ trotzdem ist der Wettbewerb den Studierenden wichtig. «Der Wettbewerb macht sehr grossen Spass», sagen zwei Mitglieder des Teams «DisCollect». Ausserdem lernen die Studierenden durch den Bau eines automatisierten Roboter vieles, was sie nach ihrem Studium in einem Job brauchen können. «Einzelne Funktionsweisen sind in ähnlicher Weise in der Industrie schon heute weitverbreitet und werden in Zukunft noch wichtiger», erzählt Student Joel Bär.

Doch bevor die Studierenden ihre Kenntnisse in der Berufswelt anwenden können, müssen sie ihre «Pacman»-Roboter zuerst noch für die Benotung nach Ende Semester vorbereiten ‒ und so, wie viele Studierende in anderen Studiengängen auch, dazu eine Arbeit verfassen.