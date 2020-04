Wernli AG aus Rothrist startet Schutzmaskenproduktion im Aargau

Hygienemasken sind in der Schweiz nach wie vor Mangelware – teilweise werden exorbitante Preise dafür bezahlt. Felix Schönle, Inhaber und CEO der Wernli AG in Rothrist und Vizepräsident des Verwaltungsrats im Kantonsspital Aarau, hat vor einigen Wochen angekündigt, so schnell wie möglich Masken in grossen Mengen produzieren zu wollen. Die ersten Maschinen aus China sind unterwegs und schon am Wochenende soll die erste Maske vom Band laufen.

Sie haben angekündigt, in Rothrist bald chirurgische Gesichtsmasken zu produzieren. Wo steht das Projekt?

Felix Schönle: Wir haben gesamthaft sechs Maschinen bestellt. Die erste soll am Dienstag per Luftfracht in Amsterdam eintreffen, dort geht sie per Lastwagen nach Zürich. Wir erwarten, dass sie spätestens am Donnerstag in Rothrist eintrifft. Weitere drei Maschinen sollen am Donnerstag in Zürich per Flieger ankommen und einen Tag später bei uns sein. Bei Maschine Nummer 5 haben wir den Flug noch nicht; wenn alles gut läuft, wird sie Ende Woche oder Anfang nächster Woche geliefert. Die Maschine Nummer sechs haben wir später bestellt; es wird noch zwei, drei Wochen dauern, bis diese bei uns ist.

Wie gross sind diese Maschinen eigentlich – und wie lange dauert es, bis sie zusammengebaut sind?

Eine Maschine ist rund sieben Meter lang und braucht eine Fläche von rund 15 Quadratmetern. Man hat sie in China bereits einmal zusammengebaut und getestet; dann wurden sie wieder auseinandergenommen und in Kisten verpackt. Wir brauchen zwei bis drei Tage, um eine Maschine zum Laufen zu bringen.

Dann wird schon Anfang nächste Woche die erste Hygienemaske in Rothrist vom Band laufen?

Wir hoffen, dass wir mit der ersten Maschine am Wochenende die ersten Masken produzieren können. Wir wollen sofort mit der Produktion beginnen.

Haben Sie genug Platz für alle sechs Maschinen in Ihrem Betrieb?

Nein, wir bauen dafür in der alten Rivella-Fabrik am Juraweg in Rothrist einen zweiten Produktionsstandort auf. Dort wollen wir die nächsten Monate in vier Schichten rund um die Uhr produzieren. Im Stammbetrieb wollen wir in drei Schichten produzieren, ausser am Wochenende. Insgesamt werden wir in der Maskenproduktion so ungefähr 80 Leute beschäftigen.