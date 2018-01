SVP pocht auf Wähleranteil

Realistischer dürfte für die SP bis zum 20. Oktober 2019 ein harter Wahlkampf sein, mit dem Risiko, den Sitz im Ständerat zu verlieren. Das ist auch Wermuth bewusst, der Bruderer als Ausnahme und Glücksfall bezeichnete. Eine SP-Politikerin mit einer derart breiten Akzeptanz gebe es nur einmal in einer Generation, sagte er.

Schon jetzt ist klar, dass sich um die beiden Aargauer Sitze im Stöckli mindestens vier Kandidaten bewerben werden. Neben der SP, die laut Wermuth keinen Grund sieht, kampflos auf das 2011 eroberte Mandat zu verzichten, will die SVP zurück in den Ständerat. Mit einem Wähleranteil von 38 Prozent sei es klar, dass seine Partei antreten werde, sagte Thomas Burgherr. Heute schon über Namen zu reden, wäre aus seiner Sicht zu früh, ergänzte er, liess sich dann aber doch entlocken, dass Regierungsrat Alex Hürzeler ein geeigneter Kandidat wäre. Auf eine mögliche eigene Kandidatur angesprochen, sagte Burgherr ganz präsidial, das persönliche Interesse müsse in diesem Wahlkampf hinter jenem der Partei zurückstehen. Für die SVP ist klar, dass der Aargau die ungeteilte bürgerliche Standesstimme in Bern braucht.