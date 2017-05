Delikatesse mit Vorteilen

Dabei ist die Vorstellung von Insekten als Fleisch der Zukunft gar nicht so abwegig, wie eine Studie der Berner Fachhochschule zeigt. Demnach sind neun Prozent der Befragten aufgeschlossen gegenüber der ungewohnten Nahrung; ein Drittel will lieber abwarten, ist aber nicht grundsätzlich abgeneigt. Vorteile können die ungewöhnlichen Delikatessen mehrere vorweisen: So brauchen Insekten verglichen etwa mit Schweinen oder Rindern viel weniger Platz und Futter, um die gleiche Menge an Proteinen zu liefern. Ausserdem erzeugen sie nur einen Bruchteil an Treibhausgasen. Keine unmögliche Mission, aber eine, die Zeit braucht, lautet das Fazit von Studienautor und Professor für Konsumentenverhalten Thomas Brunner.