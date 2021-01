Werde ich früher geimpft, wenn ich mich jetzt schon registriere? Die drängendsten Fragen und Antworten

5. Wie viele Aargauerinnen und Aargauer haben sich bereits registriert?

Um diese Frage zu beantworten, sei es nach nur einem Tag noch zu früh, teilt das Gesundheitsdepartement mit. Man werde in den kommenden Tagen die ersten Erfahrungen auswerten.

6. Wird bei unter 75-Jährigen kontrolliert, ob sie Vorerkrankungen haben?

Ja. Diese Personen müssen beim Impftermin ein Attest der behandelnden Ärztin vorweisen. Dieses sollten sie frühzeitig organisieren. Für die Registrierung braucht es noch kein Attest.

7. Ich habe weder einen Internetzugang noch ein Handy. An wen kann ich mich wenden?

Sie können sich ab morgen Mittwoch, 20. Januar an eine der Apotheken im Kanton wenden. Dort wird man Sie unterstützen. Für die Anmeldung benötigt die Apotheke Ihre Personalien, Angaben zu allfälligen Vorerkrankungen sowie eine Festnetz-Telefonnummer. Sobald ein Termin verfügbar ist, werden Sie auf Ihr Festnetztelefon angerufen.

8. Kann ich den Termin selbst auswählen?

Nein, das ist nicht möglich. Sie können den Termin aber absagen und sich für einen neuen Termin anmelden, wenn Ihnen der vorgeschlagene Termin nicht passt.

9. Kann ich auswählen, wo ich geimpft werde?

Ja. Zur Auswahl stehen die Impfzentren an den Kantonsspitälern in Aarau und Baden, die bereits in Betrieb sind. Sie können sich auch für einen Termin an den anderen geplanten Impfzentren im Kanton registrieren. Das Impfzentrum in Windisch auf dem Areal der Psychiatrischen Dienste Aargau eröffnet diese Woche. Weitere Impfzentren in Aarau, Leuggern, Menziken, Muri, Rheinfelden, Laufenburg und Zofingen folgen in den nächsten Wochen und Monaten. Sie können auch mehrere Standorte anwählen, wenn es Ihnen keine Rolle spielt, wo sie geimpft werden. Damit erhöhen Sie die Chance auf einen Termin.