Die Reaktionen seitens Politik folgten prompt. Die SP Aargau hat bereits am Donnerstag Konsequenzen für Daniel Wicki gefordert. Der Boswiler Gemeindeschreiber hetzt in Facebook-Kommentaren gegen Flüchtlinge und Sozialhilfebezüger und ruft zur Todesstrafe auf. Für die SP ist er «nicht mehr tragbar». Gestern Freitag folgte ein offener Brief an den Gemeinderat und die Bevölkerung von Boswil. Unterschrieben haben ihn acht Aargauer Politikerinnen und Politiker.

Unter ihnen Mia Jenny und Sandro Covo von den Juso, die SP-Aargau-Präsidentin Gabriela Suter, der Präsident der Grünen Aargau Daniel Hölzle und Jungpolitiker der GLP und Grünen. Sie finden, das Amt des Gemeindeschreibers sei nicht mit Hass auf Bevölkerungsgruppen vereinbar und solche Kommentare seien mit Nichts zu entschuldigen. «Wer auf Facebook zur Lynchjustiz aufruft, ist für dieses Amt untragbar.» Sie fordern den Boswiler Gemeinderat dazu auf, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen und Daniel Wicki seines Amtes zu entheben. Er habe das «zwingend notwendige Vertrauen zerstört».