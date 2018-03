Ist es also eine Strafe, verheiratet zu sein?, fragte Moderator Rolf Cavalli. Binder: «Verheiratet zu sein ist keine Strafe, aber die Steuerbelastung ist schon eher als Strafe zu bezeichnen.»

Yvonne Feri war ebenfalls verheiratet. Für sei seien die Steuern in ihrer Ehe aber nie ein grosses Thema gewesen: «Wir haben alles anteilmässig in einen Topf getan und daraus Steuern und Kosten bezahlt», so die SP-Nationalrätin aus Wettingen.

Binder dafür, Feri dagegen

Binder ist klar für den Vorschlag des Bundesrats, die «Heiratsstrafe» bei der Bundessteuer abzuschafffen. «Es geht darum eine Ungerechtigkeit zu beseitigen, die schon seit Jahrzehnten besteht.» Ganz anders Feri. Sie stört sich vor allem daran, dass Rentner von der neuen Regelung so stark profitieren: «Sie haben keine Auslagen mehr für Kinder und kleinere Wohnungen. Ich verstehe hier die Motivation des Bundesrates nicht.» Gleichzeitig müssen unverheiratete Paare mit Kindern mehr abgeben. «Wenn schon, dann sollen beide gleich viel zahlen.»

Wer profitiert, wer verliert? Hier einige Beispiele: