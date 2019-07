Die 23-jährige Frau befand sich am Freitagabend des 21. Juni mit Freunden auf dem Gelände des eidgenössischen Turnfests im Aarauer Schachen. Gegen Mitternacht wollte sie von einem Festzelt her die Toilette aufsuchen. Beim Warten auf eine freie Toilettenkabine wurde sie von einem Mann angesprochen. Da das spätere Opfer an Krücken ging, zeigte sich der Unbekannte zunächst hilfsbereit und hielt ihr diese, solange sie sich in der Toilette befand. In der Folge gingen die beiden ein Stück zusammen, worauf der Mann die Frau plötzlich beiseite zerrte. An einer dunklen Stelle abseits des Festrummels verging sich der Unbekannte an der jungen Frau. Als sie sich wehrte, liess der Täter von ihr ab und flüchtete. Das Opfer erstattete am Tag darauf bei der Kantonspolizei Aargau Anzeige.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, ist der Täter trotz intensiver Ermittlungen bis heute unbekannt. Es handelt sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann, der sich als «Mario» vorstellte. Er ist etwa 185 cm gross und von sportlicher Statur. Er hat dunkle, gekrauste Haare und wies zur Tatzeit einen Dreitagebart auf. Sein braungebranntes Gesicht weist Akne-Narben auf. Er trug damals ein graues T-Shirt mit einem Markenlogo auf der linken Brust und Jeans. Er hatte einen der Strohhüte aufgesetzt, wie er von einem Sponsor des Turnfestes verteilt worden war. Der Mann, laut Aussagen des Opfers ein Schweizer - sprach Zürcher Dialekt. Er hatte ferner einen gelben Regenschirm dabei.

Gestützt auf die Beschreibung des Opfers hat die Kantonspolizei Aargau ein Robotbild des Täters erstellt, welches hiermit veröffentlicht wird. Die Kriminalpolizei (Telefon 062 835 80 26) sucht Personen, welche den abgebildeten Mann erkennen. (mon)

