Beat Flach legte während seiner Lehre als Rheinmatrose «mit knapp 16 Jahren» in Amsterdam an. Kiffen sei dort damals schon erlaubt gewesen. «Da versucht man das auch mal, war ja klar», sagt Flach, der offensichtlich schon in Jugendjahren grünliberale Erfahrungen sammeln durfte. Er habe, wie beim Alkohol, darauf geachtet, nicht zu viel zu nehmen, um noch klar im Kopf zu sein. An die Wirkung erinnert er sich nicht mehr genau: «Ich glaube, ich bin rasch eingeschlafen.» Das letzte Mal Kiffen liegt bei Flach «sicher 25 Jahre» zurück. «Ich glaube, es waren Kekse.»

Maximilian Reimann, SVP