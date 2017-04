Kann Rot-Grün seine Erfolge aus den letzten Gemeindewahlen in den Städten sichern und gar ausbauen, oder erobern die Bürgerlichen Terrain zurück? Die neusten Trendzahlen von gfs.bern für die Schweiz und der gestrige Wahlausgang in Solothurn deuten aktuell auf eine Schwächung des bürgerlichen und eine Stärkung des rot-grünen Lagers hin. In den zehn grössten Gemeinden (vgl. Grafiken unten) hat im Aargau inzwischen die SP mandatsmässig leicht die Nase vorn, gefolgt von FDP, CVP und SVP. Im Blick zurück haben die Freisinnigen, die in den Schweizer Städten mit 29 Prozent immer noch die stärkste Kraft sind, im Aargau Terrain eingebüsst. Das zeigt sich auch daran, dass bei vergangenen Wahlen mehrere Stadtpräsidien verloren gingen.

Zofingen: Schon 2005 verlor die FDP das hier seit Jahrzehnten gehaltene Stadtammannamt an den parteilosen Hans-Ruedi Hottiger.

Lenzburg: 2012 verlor sie nach dem Rücktritt von Hans Huber das Stadtammannamt an Daniel Mosimann (SP).

Aarau: Nach dem Rücktritt des langjährigen FDP-Stadtammanns Marcel Guignard ging das besonders prestigeträchtige Mandat der Kantonshauptstadt 2013 an Jolanda Urech (SP).

Baden: Hier verloren die Bürgerlichen das Stadtammannamt an Geri Müller. Baden ist erstmals seit Jahrzehnten mehrheitlich rot-grün regiert.

2017 gibt es gleich mehrere Kämpfe um Präsidien: In Aarau tritt Jolanda Urech (SP) nicht mehr an, in Brugg Daniel Moser (FDP). In Baden greifen die Bürgerlichen Geri Müller an, in Wohlen ist der abgesetzte Walter Dubler zu ersetzen.

Was machen jetzt die Parteien? Die az sprach mit den Präsidenten der drei grössten Parteien. Für FDP-Kantonalpräsident Lukas Pfisterer ist klar: «Wir setzen alles daran, bestehende Sitze zu halten und verlorene zurückzuerobern, etwa das Stadtpräsidium in Aarau.» Ziel der Bürgerlichen in den Städten müsse sein, den Trend Richtung rot-grün zu stoppen.

SVP will über Allianzen reden

Genau gleich sieht dies SVP-Präsident Tomas Burgherr. Er fügt selbstkritisch an, dass es bisher schwierig war, eigene Leute in städtische Exekutiven zu bringen. In der SVP wird intensiv diskutiert, wie man das Blatt zugunsten der Bürgerlichen und der SVP wenden könne. In Städten wie Zofingen leben viele Zuwanderer, die man für lokale Politik interessieren wolle, so Burgherr. Die SP mache das mit ihren Telefonaktionen gut, so Burgherr anerkennend. Seine Partei will aber nicht herumtelefonieren, sondern in Strassenaktionen näher an die Leute herankommen, um ihre Positionen vorzustellen. Zudem will die SVP mit anderen Bürgerlichen über mögliche Allianzen reden.

SP will weiter zulegen

Die SP setzt gemäss Co-Präsidentin Elisabeth Burgener nach dem für sie erfolgreichen Grossratswahlkampf wiederum gezielt in vereinzelten Gemeinden auch auf eine Telefonkampagne. Dass die Bürgerlichen – vor vier Jahren von linken Erfolgen überrumpelt – zum Gegenangriff antreten, ist Burgener klar: «Wir wollen aber nicht nur Erreichtes wie das Stadtpräsidium in Aarau halten, wir wollen nochmals zulegen.» Die Kantonalpartei tue da mit, und unterstütze die Sektionen aktiv mit Wahlkampftagungen sowie weiteren Dienstleistungsangeboten.

Und wie beurteilt ein Politologe die Ausgangslage? Mark Balsiger fällt auf, dass in den Städten die drei grossen Traditionsparteien FDP, CVP und SP «auch heute noch fast 60 Prozent aller Sitze belegen, hier somit der Merksatz, der Aargau sei eine Schweiz im Kleinen, immer noch stimmt».

Auffallend ist, dass die SVP, die seit 1995 bei National- und Grossratswahlen ihren Wähleranteil rund verdoppelt hat, und, «obwohl sie etwa im Aarauer Einwohnerrat eine starke Vertretung hat, in den Exekutiven der zehn grössten Aargauer Gemeinden nicht vom Fleck kommt». Erstaunt ist Balsiger, dass sie in Spreitenbach mit einem Wähleranteil von gegen 40 Prozent nicht in der Exekutive ist.

Dass es in den hier dargestellten zehn Gemeinden zwei GLP-Vertreter in die Regierung geschafft haben, aber keiner von der BDP, ist für ihn kein Zufall. «Im Aargau besteht zwischen FDP und SP politisch viel mehr Raum als in anderen Kantonen. Den vermag die linksliberal positionierte GLP zu besetzen, die zudem bei urbaner Wählerschaft gut ankommt.» Demgegenüber sieht Balsiger zwischen CVP, FDP und SVP im Aargau zu wenig Raum für die BDP. Wäre BDP-Kandidatin Maya Bally letztes Jahr der Sprung in die Regierung geglückt, hätte die Partei für acht Jahre ein Aushängeschild gehabt, glaubt Balsiger. Aber so?