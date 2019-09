«Wir haben uns diesen Zeitpunkt ja nicht ausgesucht», sagt Yvonne Feri gleich zu Beginn des rund 20-minütigen Talks. Die Wettinger SP-Nationalrätin wollte sich am 20. Oktober ursprünglich in den Ständerat wählen lassen, unterlag aber bei der Nomination dem parteiinternen Mitstreiter Cédric Wermuth – und kandidiert nun stattdessen für den Regierungsrat.

Sie sei zwar nicht parteipolitisch aktiv gewesen in letzter Zeit – jetzt gehört sie den Grünliberalen an – dafür sachpolitisch. «Das ist es auch, was es jetzt braucht in der Regierung – jemanden aus der Mitte, der sachpolitisch argumentieren und Mehrheiten bilden kann.» Zudem komme ihr für das Amt der Regierungsrätin ihre Führungserfahrung zugute: «Dieses Departement zählt 400 Mitarbeiter, diese gilt es zu führen, Ruhe hineinzubringen, Schlüsselstellen richtig zu besetzen, eine gesundheitspolitische Planung zu machen. Dieses Know-how bringe ich mit.»

FDP-Grossrätin und Kommunikationsspezialistin Jeanine Glarner ist 35 Jahre jung. «Ich glaube, ich bin wirklich das Küken in dieser Runde», gibt sie zu. Dass sie deswegen zu wenig Erfahrung für den Regierungsrat hat, lässt sie aber nicht gelten: «Entscheidend ist nicht das Alter, sondern, was man im Rucksack hat.» Und dieser sei bei ihr trotzdem «sehr gut gefüllt.» Nach über sieben Jahren im Grossen Rat sei sie bestens vernetzt, kenne die Regierungstätigkeit und wisse, «was es bedeutet, in einem Kollegium zu argumentieren, zu überzeugen und zu entscheiden.»

In der FDP politisiert sie eher rechts, darum fragt Cavalli: «Kann man dann nicht gleich Gallati wählen, wenn man bürgerlich wählen will, und bekommt dafür mehr Erfahrung?» Glarner kontert: «Wirtschaftspolitisch haben wir sehr ähnliche Positionen, aber gesellschaftspolitisch bringe ich doch ein sehr anderes Profil mit, da habe ich auch Schnittmengen mit der linken Seite.» Und auch «im Stil» unterscheide sie sich vom SVP-Kandidaten.

Die Frauenfrage

Severin Lüscher ist Hausarzt und kommt wie Doris Aebi aus Schöftland. Er ist laut Cavalli allseits beliebt, hat aber ein Problem: «Sie sind ein Mann.» Und wie soll er als Linksgrüner die Wahl in ein Gremium schaffen, das bereits aus vier Männern besteht, wenn sich vor allem das linksgrüne Lager eine Frau wünscht? Severin Lüscher stellt eine Gegenfrage: «Geht es ums Regieren oder geht es um das Foto von diesem Regierungsrat?» Aus seiner Sicht gehe es in erster Linie um Menschen und nicht ums Geschlecht, auch wenn ihm bewusst sei, «dass gemischte Teams anders funktionieren, als reine Männer-Teams».

So sieht das auch Doris Aebi: «Die Vielfalt ist wichtig – in der Wirtschaft und in einer Regierung – doch zuerst müssen Erfahrung und Kenntnisse stimmen.»

Für Yvonne Feri gibt es in der Genderfrage keinen Kompromiss: «Wir können uns keine reine Männerregierung erlauben.» Auch Jeanine Glarner äussert sich dazu erst klipp und klar: «Ich bin gegen Quoten, das ist zutiefst unliberal.» Schiebt dann aber Werbung in eigener Sache nach: Nichtsdestotrotz «würde es dem Kanton gut anstehen, wenn auch Frauen und die junge Generation im Regierungsrat vertreten wären». Doch «die Bevölkerung soll mich nicht wählen, weil ich jung und weiblich bin, sondern, weil ich ein Gesamtpaket mitbringe, das diese Regierung brauchen kann.»

Was es jetzt braucht

Jean-Pierre Gallati stellt die Lösung der aktuellen Probleme über die Genderfrage: «Das DGS ist in einem schlechten Zustand und es geht nur um eine Frage: Wer übernimmt dort mit schneller Wirkung die Führung?» Die Möglichkeit, «zwei oder drei Frauen» in die Regierung zu wählen, bekomme die Bevölkerung noch mit den Gesamterneuerungswahlen 2020.

Seine Strategie, um das Departement wieder auf Kurs zu bringen: «Stabilisieren, rekrutieren, motivieren», auch über das Departement hinaus. «Und nicht nach zweijähriger Einarbeitungszeit, das muss man nach zwei, drei Monaten schon können.»

Severin Lüscher sieht genau da seine Stärken: «Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich von den Sachthemen her sehr schnell loslegen und dort aufholen könnte, wo in den vergangenen zirka drei Jahren nichts gegangen ist.» Er unterstreicht zudem seine Führungserfahrung – «Chefarzt eines Spitals mit 180 Leuten» –, aber auch als Hausarzt müsse er kommunizieren, motivieren, entscheiden, strategisch planen. Und «sich dabei nicht in Konzepten verlieren», sondern auch an den Patienten denken.

Wer jetzt dieses Department übernimmt, der muss laut Jeanine Glarner auch «mit Freude und Leidenschaft vorangehen» können. Und: «Es braucht jetzt jemanden, der Ruhe hineinbringt, die Leute motiviert und auch hinstehen kann.»

Sehen Sie hier die Sendung «TalkTäglich» vom Dienstagabend mit den Aargauer Regierungsratskandidaten in voller Länge: