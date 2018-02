Im kommenden Jahr möchte das Aargauer Jugendparlament mehr Events veranstalten. Wie es am Montag in einer Mitteilung schreibt, hat es im Jahr 2017 dank diverser Spenden und Sponsorings einen Überschuss erwirtschaftet. Dadurch bietet sich das nötige finanzielle Polster für Veranstaltungen.

Eine Neuheit wird der Anlass «Beer and Vote» sein. Dabei erhalten Jugendliche, die bei den eidgenössischen Abstimmungen ihren Stimmzettel abgeben, ein Bier und ein Essen. Am 2. Juni 2018 feiert der Event Premiere.

«So wollen wir die Jugendlichen zum Abstimmen motivieren.», erklärt Laura Rufer in einem SRF-Interview. Sie ist die neue Co-Präsidentin des Aargauer Jugendparlaments.

Motivation zum Trinken?

Lilian Studer, Geschäftsführerin des Blaues Kreuz und Fraktionspräsidentin der EVP, ist von dieser Idee nicht begeistert.

Auf Anfrage der AZ erklärt sie, dass sie das Ganze weniger geschickt findet. So ein Event motiviere zum Trinken, findet die Fraktionspräsidentin.

Man müsse ausserdem daran denken, dass es im Jugendparlament auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 16 Jahren gibt. Ihrer Meinung nach wären daher Gutschein- oder Geschenkideen als Alternativen sinnvoller gewesen.

Für 2018 plant das Jugendparlament aber auch andere Events. Zum Beispiel Besuche der Demokratietage in Aarau, der SRF-Sendung «Arena» und das im letzten Jahr gestartete «Speed Debating».

Dabei handelt es sich gemäss dem Jugendparlaments um einen Anlass, bei dem Jugendliche mit den «ganz Grossen» diskutieren können. Anwesend sind beim «Speed Debating» beispielsweise Gross-, Einwohner- und auch Nationalräte, wie das Jugendparlament auf seiner Webseite schreibt.

Vizepräsidentin Rufer findet: «Man muss den Jugendlichen zeigen, dass Teilnahme an der Politik interessant ist und nicht langweilig. Heute haben die Jungen so viele Optionen, was man machen kann.»